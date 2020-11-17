Следователи 14 ноября допросили бывшего узника Кремля Владимира Балуха касаемо его избиения. Кстати, досудебное расследование дела продолжается.

Что известно о допросе Балуха

Балуха допросили в присутствии врача. Об этом рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, сообщает "Украинская правда".

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Подробности следствия в прокуратуре пока не разглашают.

Максимец подчеркнула, что досудебное следствие продолжается. Подозреваемому в нападении продлили срок содержания под стражей на срок досудебного расследования.

Избиение Балуха: что известно

Балуха избили ночью 8 сентября. Его нашли без сознания на улице и госпитализировали.

Балух был в больнице около полутора месяцев. Медики оценивали его состояние как тяжелое. Однако 22 октября мужчину выписали.

Вероятного нападающего нашли. Им оказался 32-летний житель Киевской области.