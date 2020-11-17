Избиение Балуха: экс-заключенного Кремля допросили следователи
Следователи 14 ноября допросили бывшего узника Кремля Владимира Балуха касаемо его избиения. Кстати, досудебное расследование дела продолжается.
Что известно о допросе Балуха
Балуха допросили в присутствии врача. Об этом рассказала пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, сообщает "Украинская правда".
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Подробности следствия в прокуратуре пока не разглашают.
Максимец подчеркнула, что досудебное следствие продолжается. Подозреваемому в нападении продлили срок содержания под стражей на срок досудебного расследования.
Избиение Балуха: что известно
- Балуха избили ночью 8 сентября. Его нашли без сознания на улице и госпитализировали.
- Балух был в больнице около полутора месяцев. Медики оценивали его состояние как тяжелое. Однако 22 октября мужчину выписали.
- Вероятного нападающего нашли. Им оказался 32-летний житель Киевской области.
Кто такой Владимир Балух?
Активист родом из Крыма. После аннексии полуострова отказался от российского паспорта.
Впоследствии его посадили в России, но в 2019 году в рамках обмена пленными Балух вернулся в Украину.
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