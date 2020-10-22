В Киеве 16 октября напали и избили ветерана АТО Ивана Деева, который почти три года провел в плену боевиков. Пострадала также его жена. Журналисты утверждают, что напали на ветерана представители донецкого криминалитета, в частности "теневой миллионер" Юрий Свиридов.

Автомобиль бывшего пленника Кремля подрезал джип, а когда Иван Деев сделал замечание водителю, тот вместе с еще одним мужчиной набросился на него с кулаками. Об этом в своем фейсбуке рассказал журналист Юрий Бутусов.

Важно В Киеве неизвестные избили освобожденного из плена боевиков Ивана Деева

Это очень сложная история – рецидивист-преступник из Донецкой области побил инвалида ВСУ, который воевал на Донбассе, и написал заявление, что он сам на них напал,

– заявил журналист.

Что известно о нападавших:

Один из них – Юрий Свиридов, которого Бутусов называет "теневым миллионером" из Донецка. Он за свою 52-летнюю жизнь уже 4 раза был осужден за серьезные преступления.

Несмотря на это, человек довольно уверенно чувствует себя на свободе. Он позволяет себе нарушать правила дорожного движения и бить людей просто посреди улицы.

Предыдущие уголовные дела касались убийства, грабежей и мошенничества. Кроме того, к нему регулярно составляют админпротоколы за нарушения ПДД.

Второй нападавший – Павел Степанченко. 39-летний мужчина родом из Черниговской области. Его уже 9 раз подозревали или выносили судебные приговоры за уголовные дела, правда мелкие.

Уголовные дела Степанченко касающихся мошенничества, хранение наркотиков, хулиганства навеселе и тому подобное.

Иван Деев уже обратился в полицию из-за нападения на него с женой, но и нападавшие "не лыком шиты". Свиридов тоже написал заявление, в котором утверждает, что это ветеран, который остался инвалидом после подвалов боевиков напал на него с другом.

Поэтому активисты собираются на протест под зданием полиции Киева, который должен начаться в 15 часов 22 октября. Они хотят поддержать пострадавшего ветерана.

Что говорят в полиции:

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия. Он отказался называть личные данные напавших на ветерана, но подтвердил, что от них заявление.

Он сообщил, что полиция проводит расследование по двум статьям. Первая по сообщению Ивана Деева – по факту хулиганства (наказание может быть заключение до 5 лет).

Вторая статья уже касается сообщение самых нападавших – это якобы нанесение им легких телесных повреждений. Ветерану может грозить штраф до 850 гривен или исправительные работы до 1 года.

Крищенко также отметил, что нападавших полиция пока даже не признает подозреваемыми. Поэтому они не имеют никакого процессуального статуса в этом деле и могут свободно разгуливать.

Травмы Деева и жены после нападения: