По словам политолога, ситуация в городе настолько напряженная, что уже стала вызовом для Президента.

"У нас на любых выборах говорят о влиянии административного ресурса. Мы видим чрезмерное, жесткое давление со стороны местных, городских властей нынешнего мэра. Городской голова Кривого Рога господин Вилкул фактически использует местный административный ресурс, чтобы обеспечить свою победу на выборах. Но парадокс в том, что на выборах его главным конкурентом является представитель партии "Слуга народа", президентской партии и это уже вызов для президента. Надо вмешиваться президенту и представителям центральной исполнительной власти не в пользу президентской партии, а в пользу справедливости," – заявил Фесенко.

Напомним, в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство из-за угроз семье кандидата в мэры города от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика. Также, по словам политика, против него и членов его семьи ведут грязную информационную кампанию.

В целом, как отмечают правоохранители, ситуация вокруг выборов становится все более напряженной. По статистике, в Украине ежесуточно регистрируется более 10 уголовных производств и поступает почти 200 заявлений, связанных с нарушением избирательного процесса. В общей сложности, с 5 сентября полиция зафиксировала почти 4000 жалоб.

Накануне выборов эксперты призывают украинцев не поддаваться манипуляциям и учиться отличать фейки от правдивой информации.

Автор: Оля Мельник