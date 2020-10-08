Ведущее деловое издание Украины назвало приобретение известным бизнесменом из топ-10 Forbes Ukraine Александром Ярославским у Виктора Пинчука Банка Кредит Днепр наиболее яркой сделкой в финансово-банковском секторе страны.

"Наиболее значимой стала покупка владельцем и президентом группы DCH Александром Ярославским Банка Кредит Днепр у Виктора Пинчука в конце июля 2020 года. Как сказал сам Ярославский, это банк для бизнеса: кредитовать, зарабатывать, строить, усиливать – и заявил о намерении быстро вывести его с 18-20 места в первую пятерку", – сообщает издание.

Журналисты отметили также, что на данный момент новых (в том числе иностранных) инвесторов в банковском секторе 2020 год пока не открыл. Звучали только пространные заявления в СМИ топ-менеджеров "ОТП Банка" и "Альфа-Банка" об интересе к новым приобретениям в Украине и возможности расширения через покупку других банков, пишет портал Minfin.

По словам председателя правления Банка Кредит Днепр Сергея Панова, обновленная после смены собственника стратегия развития финучреждения предполагает качественные изменения в его деятельности, что будет способствовать дальнейшему повышению доходности финансового учреждения и укреплению его рыночных позиций.

Наш проект новой стратегии развития, составной частью которого является масштабная цифровая трансформация бизнеса, предполагает выход банка на качественно новый уровень уже в следующем году, что сделает Банк Кредит Днепр несопоставимо современнее, масштабнее и мощнее,

– сказал Сергей Панов.

Банк Кредит Днепр входит в топ-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов (на 01.08.2020). Единственный бенефициар банка – Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. Согласно классификации Национального банка Украины Кредит Днепр относится к группе банков с частным капиталом.