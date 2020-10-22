Книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" наделала немало шума, ведь именно ее печать и распространение недавно запретил суд. Однако это не помешало украинцам и весь тираж книг скупили за считанные часы. Поэтому теперь издательство Vivat начало печатать новый тираж.

По словам Кипиани, напечатают еще 15 000 книг в придачу к 19 900 уже проданных. Об этом он сообщил в Фейсбуке.

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Маркетинговый директор Vivat Екатерина Аврамчук в фейсбуке отметила, что новый тираж запустили в печать.

А теперь в студию шутка о том, что вечно можно смотреть на три вещи. Об огне и воде вы знаете, а третье – это печать книги "Дело Василия Стуса",

– написала она.

Ранее в издательстве заявили, что в первый день после решения суда о запрете книги получили более 9 тысяч предварительных заказов "Дела Василия Стуса". Также в издании добавили, если спрос будет, то напечатают и следующий тираж.

Что известно о книге "Дело Василия Стуса"? Книга Вахтанга Кипиани вышла в свет в мае 2019 года. В ней говорится о последних 5 годах жизни украинского поэта-диссидента Василия Стуса. Основой для написания материала были архивы советской спецслужбы КГБ о деле против Стуса. Вахтанг Кипиани также руководствовался показаниями свидетелей, родных и друзей, архивными документами, письмами поэта из тюрьмы.

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