Издательство Vivat начало печать "Дела Василия Стуса": сколько книг еще появится в продаже
Книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" наделала немало шума, ведь именно ее печать и распространение недавно запретил суд. Однако это не помешало украинцам и весь тираж книг скупили за считанные часы. Поэтому теперь издательство Vivat начало печатать новый тираж.
По словам Кипиани, напечатают еще 15 000 книг в придачу к 19 900 уже проданных. Об этом он сообщил в Фейсбуке.
Важно "Дело Василия Стуса": что стоит знать о книге, которую суд запретил из-за Медведчука
Маркетинговый директор Vivat Екатерина Аврамчук в фейсбуке отметила, что новый тираж запустили в печать.
А теперь в студию шутка о том, что вечно можно смотреть на три вещи. Об огне и воде вы знаете, а третье – это печать книги "Дело Василия Стуса",
– написала она.
Ранее в издательстве заявили, что в первый день после решения суда о запрете книги получили более 9 тысяч предварительных заказов "Дела Василия Стуса". Также в издании добавили, если спрос будет, то напечатают и следующий тираж.
Что известно о книге "Дело Василия Стуса"?Книга Вахтанга Кипиани вышла в свет в мае 2019 года. В ней говорится о последних 5 годах жизни украинского поэта-диссидента Василия Стуса. Основой для написания материала были архивы советской спецслужбы КГБ о деле против Стуса. Вахтанг Кипиани также руководствовался показаниями свидетелей, родных и друзей, архивными документами, письмами поэта из тюрьмы.
Почему суд запретил книгу
- Именно Виктор Медведчук был государственным защитником Василия Стуса в судебном процессе. Из рассекреченных документов становится понятным, что Медведчук соглашался со всеми доводами стороны обвинения. Он признал, что действия Стуса являются преступлением.
- Впрочем, сегодня политик утверждает, что информация в книжке не соответствует действительности и требует "защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию" и изъять из продажи книгу "Дело Василия Стуса".
- 19 октября суд запретил Вахтангу Кипиани и издательству Vivat распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" и дальнейшее его тиражирование "до устранения нарушения личного неимущественного права Виктора Медведчука".
- В ответ на решение суда Вахтанг Кипиани заявил, что продолжит печатать и издавать книгу.