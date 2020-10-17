Изготавливал и распространял детскую порнографию: Нацполиция задержала жителя Днепропетровщины
Украинские правоохранители совместно с коллегами из Германии, Соединенных Штатов Америки и Эстонии разоблачили 27-летнего жителя Днепропетровщины. Он делал и распространял детское порнографическое видео.
Мужчина продавал порноконтент в Украине, в Соединенные Штаты Америки и в страны Европы. Стоимость распространенного видеофайла составляла 60 долларов. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.
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Подозреваемый хранил на электронных носителях более тысячи видеоматериалов порнографического характера с участием детей.
Во время следственно-оперативных мероприятий полицейские установили наличие у фигуранта более тысячи видеоматериалов детской порнографии. Порноконтент злоумышленник продавал покупателям из Украины, Европы и Соединенных Штатов Америки за 60 долларов США,
– подтвердил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.
Что нашли правоохранители
Правоохранители Киева провели обыски по месту жительства мужчины. В результате они изъяли:
- мобильные телефоны;
- ноутбуки;
- документацию;
- дополнительные носители информации;
- банковскую карточку, на которую клиенты перечисляли деньги.
Жителя Днепропетровщины задержали за распространение порноконтента / Фото Нацполиции
Всю технику направили на экспертизу. Следственные действия продолжаются.
Задержанному объявили подозрение
Следователи объявили ему подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Нацполиция задержала мужчину за изготовление и распространение детской порнографии: видео