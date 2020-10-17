Украинские правоохранители совместно с коллегами из Германии, Соединенных Штатов Америки и Эстонии разоблачили 27-летнего жителя Днепропетровщины. Он делал и распространял детское порнографическое видео.

Мужчина продавал порноконтент в Украине, в Соединенные Штаты Америки и в страны Европы. Стоимость распространенного видеофайла составляла 60 долларов. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции.

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Подозреваемый хранил на электронных носителях более тысячи видеоматериалов порнографического характера с участием детей.

Во время следственно-оперативных мероприятий полицейские установили наличие у фигуранта более тысячи видеоматериалов детской порнографии. Порноконтент злоумышленник продавал покупателям из Украины, Европы и Соединенных Штатов Америки за 60 долларов США,

– подтвердил начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров.

Что нашли правоохранители

Правоохранители Киева провели обыски по месту жительства мужчины. В результате они изъяли:

мобильные телефоны;

ноутбуки;

документацию;

дополнительные носители информации;

банковскую карточку, на которую клиенты перечисляли деньги.

Жителя Днепропетровщины задержали за распространение порноконтента / Фото Нацполиции

Всю технику направили на экспертизу. Следственные действия продолжаются.

Задержанному объявили подозрение

Следователи объявили ему подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Нацполиция задержала мужчину за изготовление и распространение детской порнографии: видео