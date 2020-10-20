Украина и Великобритания работают над смягчением визового режима. В то же время госпожа посол Соединенного Королевства Мелинда Симмонс заявила, что такие изменения вряд ли возможны в ближайшем будущем из-за вопросов безопасности границ.

Великобритания тщательно относится к вопросу безопасности границ. Именно поэтому смягчение визового режима с Украиной – длительный процесс. Об этом Симмонс заявила в интервью Интерфакс-Украина.

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Я не считаю, что изменения визового режима возможны в ближайшем будущем. Поскольку это не политический вопрос, а вопрос безопасности границ. Но я счастлива, что этот диалог происходит,

– заявила Симмонс.

По ее словам, когда Европейский Союз ввел безвизовый режим, Великобритания не была частью Шенгенской зоны из-за проблемы безопасности границ. Сейчас эта проблема никуда не делась.

"Это вопрос не только для Украины. Это глобальный приоритет Великобритании по безопасности границ", – пояснила госпожа посол.

Все из-за того, что когда в Ираке началась война, в страну попадали джихадисты и боевики. Тогда увеличилась нелегальная миграция и организованная преступность. Поэтому вопрос визового режима между Украиной и Великобританией зависит от этих факторов, а не от политических переговоров или подписанных соглашений о партнерстве.

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