Упрощение визового режима для Украины пока невозможно, – посол Великобритании
Украина и Великобритания работают над смягчением визового режима. В то же время госпожа посол Соединенного Королевства Мелинда Симмонс заявила, что такие изменения вряд ли возможны в ближайшем будущем из-за вопросов безопасности границ.
Великобритания тщательно относится к вопросу безопасности границ. Именно поэтому смягчение визового режима с Украиной – длительный процесс. Об этом Симмонс заявила в интервью Интерфакс-Украина.
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Я не считаю, что изменения визового режима возможны в ближайшем будущем. Поскольку это не политический вопрос, а вопрос безопасности границ. Но я счастлива, что этот диалог происходит,
– заявила Симмонс.
По ее словам, когда Европейский Союз ввел безвизовый режим, Великобритания не была частью Шенгенской зоны из-за проблемы безопасности границ. Сейчас эта проблема никуда не делась.
"Это вопрос не только для Украины. Это глобальный приоритет Великобритании по безопасности границ", – пояснила госпожа посол.
Все из-за того, что когда в Ираке началась война, в страну попадали джихадисты и боевики. Тогда увеличилась нелегальная миграция и организованная преступность. Поэтому вопрос визового режима между Украиной и Великобританией зависит от этих факторов, а не от политических переговоров или подписанных соглашений о партнерстве.
Что известно об упрощении Великобританией визового режима
- Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон подписали соглашение о постепенном упрощении визового режима.
- Главной задачей украинской власти сейчас является доказать, что безвизовые украинцы являются безопасными для Великобритании.
- Украина также просит государство ввести отдельные правила для разных категорий подателей на визы.
- Для начала наше государство хочет облегчить получение разрешений на въезд журналистам, предпринимателям, студентам и тому подобное.