Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что изменения в Конституцию Украины, которых хочет Россия, невозможны. Никакого "особого статуса" для Донецкой и Луганской областей не будет.

Что говорит Зеленский об изменениях в Конституцию

Зеленский считает неправильным передавать Украине контроль над границей Донбасса с Россией только после выборов в ОРДЛО. Об этом президент заявил в интервью Hard Talk для ВВС.

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Президент подчеркнул, что неоднократно открыто говорил президенту России Владимиру Путину: те изменения в Конституцию, которые они хотят, пока невозможны.

Что касается тех разногласий о том, что подписал господин Порошенко – да, они есть, и все знают, и госпожа Меркель, и Путин, я ему неоднократно открыто говорил: нет, будут условия, будут особые условия, закон об особом статусе – это изменения Конституции в соответствии с децентрализации. Оно все должно быть, я с этим согласен, но изменения в Конституцию, те, которых они хотят, они сегодня невозможны,

– подчеркнул президент Украины.

Зеленский о выборах на Донбассе

Выборов на оккупированных территориях Донбасса не будет. Украина даже не может обеспечить там наблюдателей, ведь никто не согласится приезжать на территории, где есть вооруженные люди. Однако Украина продолжает следовать минским соглашениям. Зеленский отметил, что сейчас стоит вопрос, "чтобы Минск был немного громче".

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