Изменения в миграционное законодательство: что предложил Кабмин
Кабинет Министров Украины хочет изменить миграционное законодательство. Правительство зарегистрировало 20 ноября в Верховной Раде соответствующий законопроект № 4412.
Проект предлагает усовершенствовать нормы законодательства Украины относительно пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории государства. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
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Что предлагают изменить
Согласно документу, предлагают изменить некоторые нормы:
- повысить уровень ответственности как иностранцев, так и их принимающей стороны;
- упростить процедуры продления срока пребывания иностранцев в Украине;
- а также – обмена вида на жительство в Украине.
Каковы действия принимающей стороны
Принимающая сторона обязана:
► принять определенные меры к своевременному представлению ими заявлений для оформления документов на право проживания (пребывания) в Украине;
► сообщить о прекращении оснований для такого пребывания;
► выполнить взятые на себя обязательства по уплате расходов этих лиц, связанных с их пребыванием на территории Украины и выездом из нее.
Лица, в отношении которых приняли решение, обязаны покинуть пределы государства в течение месяца.
Иностранцы и лица без гражданства, которые в течение одного месяца со дня принятия решения о прекращении гражданства Украины обратились с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию, считаются постоянно проживающими в Украине,
– отметили в документе.
Продление срока пребывания
В продлении срока пребывания откажут в случае:
- отсутствия достаточного финансового обеспечения для покрытия расходов, связанных с пребыванием иностранца или апатрида;
- когда есть обоснованные основания считать, что такие лица имеют другие, чем заявленные в заявлении, основания и цель пребывания в Украине;
- когда иностранец или лицо без гражданства не подали подтверждение оснований для дальнейшего пребывания;
- когда данные, полученные из соответствующих автоматизированных информационных и справочных систем, реестров госорганов, не подтверждают поданную иностранцем или апатридом информацию;
- представление иностранцем и лицом без гражданства заведомо ложных сведений, поддельных или недействительных документов.
"За продление срока пребывания взимается административный сбор в размере 0,1 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", – написали в законопроекте.
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