Кабинет Министров Украины хочет изменить миграционное законодательство. Правительство зарегистрировало 20 ноября в Верховной Раде соответствующий законопроект № 4412.

Проект предлагает усовершенствовать нормы законодательства Украины относительно пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории государства. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

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Что предлагают изменить

Согласно документу, предлагают изменить некоторые нормы:

повысить уровень ответственности как иностранцев, так и их принимающей стороны;

упростить процедуры продления срока пребывания иностранцев в Украине;

а также – обмена вида на жительство в Украине.

Каковы действия принимающей стороны

Принимающая сторона обязана:

► принять определенные меры к своевременному представлению ими заявлений для оформления документов на право проживания (пребывания) в Украине;

► сообщить о прекращении оснований для такого пребывания;

► выполнить взятые на себя обязательства по уплате расходов этих лиц, связанных с их пребыванием на территории Украины и выездом из нее.

Лица, в отношении которых приняли решение, обязаны покинуть пределы государства в течение месяца.

Иностранцы и лица без гражданства, которые в течение одного месяца со дня принятия решения о прекращении гражданства Украины обратились с заявлением о предоставлении разрешения на иммиграцию, считаются постоянно проживающими в Украине,

– отметили в документе.

Продление срока пребывания

В продлении срока пребывания откажут в случае:

отсутствия достаточного финансового обеспечения для покрытия расходов, связанных с пребыванием иностранца или апатрида;

когда есть обоснованные основания считать, что такие лица имеют другие, чем заявленные в заявлении, основания и цель пребывания в Украине;

когда иностранец или лицо без гражданства не подали подтверждение оснований для дальнейшего пребывания;

когда данные, полученные из соответствующих автоматизированных информационных и справочных систем, реестров госорганов, не подтверждают поданную иностранцем или апатридом информацию;

представление иностранцем и лицом без гражданства заведомо ложных сведений, поддельных или недействительных документов.

"За продление срока пребывания взимается административный сбор в размере 0,1 прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года", – написали в законопроекте.