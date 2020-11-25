С 25 ноября в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Что изменилось для водителей, пешеходов и велосипедистов, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице ведомства. Обратите внимание Система автофиксации начала штрафовать водителей "евроблях": как это работает Подробнее о новом в ПДД Отныне водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения как в населенном пункте, так и за его пределами. То же самое касается инструкторов по вождению. Раньше все они могли быть не пристегнутыми.



Не пристегиваться в населенном пункте можно лишь водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств. Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков , наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Они должны быть чистыми и достаточно освещенными.



, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Они должны быть чистыми и достаточно освещенными. Велосипедисты могут пользоваться полосой для маршрутного пассажирского транспорта.



могут пользоваться полосой для маршрутного пассажирского транспорта. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы должны обязательно использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т. п) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы. Правило распространяется и на пешеходов, которые двигаются проезжей частью и обочиной.