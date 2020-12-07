В Швеции же решили ввести жесткие ограничения. Ранее страна была единственной в Скандинавии, кто до последнего отказывалась от усиленного карантина.

Почему изменили тактику

Правительство решило ввести карантин после стремительного увеличения заболеваемости и летальных случаев. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил новые ограничения:

Людям запретили собираться группами более 8 человек.

Кинотеатры и другие развлекательные заведения не будут работать.

Также закрыли школы.

Ввели новые правила на продажу алкоголя.

Обратите внимание! В Швеции не вводили жесткий карантин даже во время первой волны коронавируса. Власти страны утверждали, что нельзя так ограничивать права и свободы граждан.

Что говорили медики

Врача госпиталя в Стокгольме Петр Новак подчеркнул, что медики никогда не соглашались с мнением Минздрава Швеции, о перспективах вступления коллективного иммунитета путем открытого контакта с вирусом. Врач добавил, что власть избрала стратегию, из-за которой страна сильно пострадала во время первой волны.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тенгелл признал, что страна не получила коллективного иммунитета.

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