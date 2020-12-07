Изменили тактику: Швеция таки вводит усиленный карантин
В Швеции же решили ввести жесткие ограничения. Ранее страна была единственной в Скандинавии, кто до последнего отказывалась от усиленного карантина.
Почему изменили тактику
Правительство решило ввести карантин после стремительного увеличения заболеваемости и летальных случаев. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
К теме После отказа от карантина экономика Швеции выросла больше, чем ожидалось
Премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил новые ограничения:
- Людям запретили собираться группами более 8 человек.
- Кинотеатры и другие развлекательные заведения не будут работать.
- Также закрыли школы.
- Ввели новые правила на продажу алкоголя.
Что говорили медики
Врача госпиталя в Стокгольме Петр Новак подчеркнул, что медики никогда не соглашались с мнением Минздрава Швеции, о перспективах вступления коллективного иммунитета путем открытого контакта с вирусом. Врач добавил, что власть избрала стратегию, из-за которой страна сильно пострадала во время первой волны.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тенгелл признал, что страна не получила коллективного иммунитета.
Что с коронавируса в Швеции
- В Швеции зафиксировали прирост новых больных коронавирусом.
- Всего в стране зафиксировали более 279 тысяч инфицированных.
- На прошлой неделе количество летальных случаев в стране превысило 7 тысяч.
Поделиться новостью