Отношение украинцев к России снова ухудшилось. Зато россияне наоборот начали относиться к Украине несколько лучше. Подобный результат, когда отношение россиян к украинцам лучше, чем украинцев к россиянам фиксируют второй раз за всю историю наблюдений.

В августе и сентябре украинцы стали хуже относиться к России. Об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

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Результаты исследования

Как украинцы относятся к России:

42% – хорошо или очень хорошо;

42% – плохо или очень плохо;

16% – не определились.

Как россияне относятся к Украине:

48% – хорошо или очень хорошо;

43% – плохо или очень плохо;

9% – не определились.

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Социологи также отметили, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона:

на западе положительно относятся к России 30%,

в центре – 38%,

на юге – 52%,

на востоке – 56%.

Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрированы в западном регионе (56%), меньше всего таких людей в восточном (27%).

Как менялась статистика

За весь период наблюдений (кроме сентября 2019 года) украинцы лучше относились к России , чем россияне к Украине.

, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 года отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России.

После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение позитивного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России снова несколько улучшилось.

Обратите внимание! КМИС провел опрос методом телефонного интервью в период с 12 по 16 сентября 2020 года. Всего опросили 2000 респондентов из разных областей Украины, кроме временно оккупированных территорий и аннексированного Крыма. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%. Зато "Левада-центр" в период с период с 20 по 26 августа 2020 года опросил 1 601 человека в возрасте 18 лет и старше методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает.