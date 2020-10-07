Второй раз за всю историю наблюдений: отношение украинцев к РФ ухудшилось, а россиян – наоборот
Отношение украинцев к России снова ухудшилось. Зато россияне наоборот начали относиться к Украине несколько лучше. Подобный результат, когда отношение россиян к украинцам лучше, чем украинцев к россиянам фиксируют второй раз за всю историю наблюдений.
В августе и сентябре украинцы стали хуже относиться к России. Об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".
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Результаты исследования
Как украинцы относятся к России:
- 42% – хорошо или очень хорошо;
- 42% – плохо или очень плохо;
- 16% – не определились.
Как россияне относятся к Украине:
- 48% – хорошо или очень хорошо;
- 43% – плохо или очень плохо;
- 9% – не определились.
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Социологи также отметили, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона:
- на западе положительно относятся к России 30%,
- в центре – 38%,
- на юге – 52%,
- на востоке – 56%.
Большинство тех, кто негативно относится к России, сконцентрированы в западном регионе (56%), меньше всего таких людей в восточном (27%).
Как менялась статистика
- За весь период наблюдений (кроме сентября 2019 года) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине.
- В сентябре 2019 года отношение россиян к Украине было несколько лучше, возможно, из-за ожидания, что новая украинская власть изменит отношение украинцев к России.
- После аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе произошло резкое падение позитивного отношения украинцев к России (с 90% до 30%), но после окончания активных боевых действий отношение украинцев к России снова несколько улучшилось.