Как изменился экспорт и импорт Украины за время пандемии COVID-19
За январь – сентябрь 2020 года Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16% – до 13,06 миллиарда долларов. Импорт сократился на 10,5% – до 16,44 миллиарда долларов.
Сальдо внешней торговли Украины со странами ЕС с начала пандемии перешло в отрицательный коэффициент. Об этом сообщила прессслужба Государственной службы статистики.
Заметьте Есть надежда, что падение ВВП будет соответствовать прогнозам, – Марченко
В какие страны Украина активнее всего экспортирует товары
- В Польшу (на 2,33 миллиарда долларов);
- В Германию (на 1,48 миллиарда долларов);
- В Италию (на 1,33 миллиарда долларов);
Из каких стран Украина активнее всего импортирует товары
- Из Германии (на 3,88 миллиарда долларов);
- из Польши (на 2,87 миллиарда долларов);
- из Италии (1,4 млрд долларов).
Что чаще всего Украина импортирует из ЕС
- Машины, оборудование и механизмы (на 3,55 миллиарда долларов);
- транспортные средства (на 1,93 миллиарда долларов);
- готовые пищевые продукты (на 1,30 миллиарда долларов);
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