За январь – сентябрь 2020 года Украина сократила экспорт товаров в ЕС на 16% – до 13,06 миллиарда долларов. Импорт сократился на 10,5% – до 16,44 миллиарда долларов.

Сальдо внешней торговли Украины со странами ЕС с начала пандемии перешло в отрицательный коэффициент. Об этом сообщила прессслужба Государственной службы статистики. Заметьте Есть надежда, что падение ВВП будет соответствовать прогнозам, – Марченко В какие страны Украина активнее всего экспортирует товары В Польшу (на 2,33 миллиарда долларов);

В Германию (на 1,48 миллиарда долларов);

В Италию (на 1,33 миллиарда долларов); Из каких стран Украина активнее всего импортирует товары Из Германии (на 3,88 миллиарда долларов);

из Польши (на 2,87 миллиарда долларов);

из Италии (1,4 млрд долларов). Что чаще всего Украина импортирует из ЕС Машины, оборудование и механизмы (на 3,55 миллиарда долларов);

транспортные средства (на 1,93 миллиарда долларов);

готовые пищевые продукты (на 1,30 миллиарда долларов);