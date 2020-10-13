В январе – сентябре 2020 года аэропорты Украины обслужили 6,86 миллиона пассажиров. А это на 62,9% меньше, чем за аналогичный период в 2019 году.

Как изменился пассажиропоток аэропортов Украины

Из-за пандемии коронавируса пассажиропоток в украинских аэропортах в 2020 году ощутимо упал. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Госавиаслужбу.

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В международном сообщении пассажиропоток уменьшился на 63,7% – до 6,06 миллиона человек. Всего с начала года украинские аэропорты обслужили 6,86 миллиона пассажиров, что на 62,9% меньше, чем за первые 9 месяцев 2019 года.

Какова ситуация с украинскими авиакомпаниями

В январе – сентябре 2020 года украинские авиакомпании перевезли почти 3,77 миллиона пассажиров. Это на 64,7% меньше показателя за аналогичный период 2019 года.

За 9 месяцев 2020 года они выполнили 33,5 тысячи коммерческих рейсов (сокращение на 58%), в том числе международных – 26,7 тысячи (минус 60,1%).

Обратите внимание! С начала осени продажи железнодорожных билетов упали почти вдвое и в первую неделю октября составляли лишь 64%, продажи авиабилетов "просели" до 89%.