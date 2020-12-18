Победа программы Master of Public Administration, разработанной Группой Метинвест на международном конкурсе "Партнерство ради устойчивого развития-2020" свидетельствует, что в Украине уже вскоре могут появиться современные менеджеры органов местного самоуправления.

Конкурс "Партнерство ради устойчивого развития" организует сеть Глобального договора ООН. Его задача – продвигать цели устойчивого развития и способствовать партнерству между бизнесом, бизнес-ассоциациями, правительством, гражданским обществом и академическими учреждениями. Заявки на конкурс могут подавать как частные компании, так и некоммерческие организации или местные власти, которые реализовали определенный социальный проект вместе с другими заинтересованными сторонами.

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В этом году конкурсанты соревновались в пяти категориях: "Общество", "Планета", "Мир", "Экономическое развитие" и "Преодоление COVID-19". Заявки подали более 100 (!) Компаний из Беларуси, Македонии, Польши, Турции и Украины. Их проекты оценивало международное жюри, в которое вошли представители сети Глобального договора ООН в Канаде, Швейцарии, Лихтенштейне, ОАЭ и Кении, а также из компаний S&P Dow Jones Indices (известная своими индексами Dow Jones) и S&P 500 (работает в сфере ESG – экологическое , социальное и корпоративное управление).

Что такое Master of Public Administration?

Группа Метинвест представляла свою программу Master of Public Administration (MPA) в категории "Экономическое развитие". Программа стартовала в сентябре-2019 (набор происходил ежегодно), и сейчас ее осваивают 58 руководителей органов местного самоуправления из Кривого Рога, Мариуполя, Запорожья, Авдеевки, Покровска и Мелитополя. Первый поток учится в Донецком госуниверситете управления, второй – во Львовском региональном университете при Президенте Украины, после обучения студенты получат дипломы государственного образца этих вузов.



Отличие программы MPA за победу в конкурсе "Партнерство ради устойчивого развития-2020"

Партнеры Группы Метинвест в этом проекте – Мариупольский городской совет, общественные фонды развития Мариуполя, Кривого Рога и Запорожья, Агентство США по международному развитию (USAID) и Украинская академия лидерства.

Главная задача MPA – подготовить новое поколение муниципальных управленцев, которые будут эффективно управлять коммунальным имуществом, формировать бюджет и привлекать инвестиции. То есть делать все, чтобы повысить уровень жизни людей.

Ключевая цель проекта – показать новые подходы в области управления, дать возможность по-другому воспринимать развитие городов, – детализирует директор департамента регионального развития Группы Метинвест Лилия Ткаченко. – У нас есть очень интересные модули как, например, "урбанистика". Там идет речь о том, как вводить новые подходы для планирования городов. Также в рамках проекта запланированы стажировки как в Украине, так и за рубежом, чтобы перенять лучшие муниципальные практики.

MPA – это победа всей Украины

Слушатели программы MPA, многие из которых имеют по 2-3 высших образования, уже заметили ее разительное отличие от традиционных методик обучения.

MPA помогает понять те процессы, которые не преподаются в университетах, и о которых не прочитаешь в книгах, – говорит начальник юридического управления Запорожского облсовета Егор Мороз. – Проект разработан специально для местных управленцев и предоставляет им возможность принимать взвешенные и правильные решения.

Другой участник программы – директор КП "Зеленстрой" Мариуполя Петр Чекер – объяснил, почему MPA, несмотря на, казалось бы, узкое муниципальное направления, очень важно для всей Украины:

Мы изучаем лучшие мировые практики, чтобы применять их в наших городах и в государстве. Каждый из нас специалист только в узкой области. А благодаря этой программе мы понимаем и видим, как должно развиваться государство, и все вокруг должно крутиться вокруг людей, чтобы им было комфортно.



Программа MPA – достижение всей Украине

Поэтому успешная реализация проекта МРА и его победа на конкурсе "Партнерство ради устойчивого развития-2020" – это достижение не только Группы Метинвест, но и всей Украины. Ведь сейчас начал зарождаться новый класс современных муниципальных управленцев, которые будут эффективно выполнять свои функции, и, соответственно, наши города станут более комфортными и красивыми. Кроме того, современное обучение и перспективы карьерного роста уменьшат отток прогрессивной молодежи и квалифицированных кадров из родных им городов.

Групп Метинвест и устойчивое развитие

В этом году Глобальному договору ООН исполнилось 20 лет. Это крупнейшая в мире инициатива корпоративной социальной ответственности, которая объединяет более 11 тысяч коммерческих компаний и 4000 подписантов (которые не являются предпринимательскими организациями) и базируется в 166-ти странах и охватывает более 70 локальных сетей.

Подписанты Договора подтверждают, что добровольно строят свою деятельность на основе 10 универсальных принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и борьбы с коррупцией.

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Группа Метинвест уже 10 лет является участником Глобального договора ООН. И ежегодно информирует мировое сообщество о результатах, достигнутых в продвижении целей и ценностей ООН, обнародовав социальные отчеты, соответствующие международным стандартам нефинансовой отчетности GRI (Global Reporting Initiative) и лучшим мировым практикам прозрачности.

В частности, в этом году Группа Метинвест провела комплексную оценку эффективности своей деятельности в области ESG при содействии агентства Sustainalytics, ведущего независимого поставщика исследований, рейтингов и данных в сфере экологического, социального и корпоративного управления. Компания получила высокую оценку за качество управления человеческим капиталом, охрану труда и промышленной безопасности, а также за взаимодействие с местными общинами. В рейтинге ESG Метинвест занял девятое место среди 140 мировых металлургических компаний.