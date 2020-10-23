В США через 2 недели, 3 ноября, состоятся президентские выборы. Независимо от результатов голосования политика Вашингтона в отношении Украины вряд ли претерпит серьезные изменения.

Среди основных кандидатов в президенты США есть действующий глава государства Дональд Трамп и представитель демократов Джо Байден. Ни один из них не ухудшит свою политику в отношении Украины. Об этом заявил директор Центра Евразии Атлантического совета и экс-посол США в Украине Джон Хербст, сообщает Укринформ.

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Думаю, наша внешняя политика будет такой же, независимо от того, кто выиграет предстоящие выборы,

– заметил Хербст.

Поддержка Украины Трампом

По его словам, администрация Трампа и большинство республиканцев в Конгрессе осознают опасность недружественной внешней политики Кремля и вмешательства во внутренние дела США. Американский президент поддерживал и усиливал санкции против России. Трамп даже одобрил поставку в Украину летального оружия Javelin, что отказывался делать его предшественник Барак Обама.

Что будет, если победит Байден

По мнению Хербста, Байден в случае победы не просто будет продолжать нынешнюю политику, а будет продвигать ее более настойчиво.

Поддержка Украины отвечает национальным интересам США. Несмотря на определенные проблемы в отношениях между странами в 2019 году, сейчас все стабилизировалось.

Что касается Зеленского и его команды, то у них, по словам экс-посла, есть альтернатива: либо следовать в фарватере Кремля, либо делать все необходимое ради поддержки Запада.

Обратите внимание! 22 октября Трамп и Байден провели финальные предвыборные дебаты. 53% американцев считают, что более убедительным на дебатах был кандидат от демократов. Однако несмотря на очередное поражение, действующий президент США выступил во втором раунде дебатов значительно лучше, чем в первом. Тогда его поддержали лишь 28% опрошенных. Подробнее о выборах в США – читайте здесь.