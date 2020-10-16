Уже 3 ноября в США должны состояться президентские выборы. По словам посла Украины в США Владимира Ельченко, США будут поддерживать Украину независимо от результатов голосования.

Соединенные Штаты и Украина "твердо настроены на укрепление двусторонних отношений". Об этом Ельченко сказал на вебинаре Manor College, передает "Укринформ".

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Ельченко подчеркнул, что сохранится и стратегическое партнерство. Посол напомнил, что двухпартийная поддержка украинского народа в США сохранялась всегда со времен обретения Украиной независимости.

Сегодня, когда Украина переживает самые большие вызовы в своей новейшей истории, поддержка США и двухпартийный консенсус остаются твердыми,

– объяснил дипломат.

Выборы президента в США: главное

Волеизъявление в США запланировано на 3 ноября. Уже более 17 миллионов избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США.

Для Украины более прогнозируемым вариантом будет победа на выборах Джо Байдена, поскольку Дональд Трамп может ассоциировать украинскую державу с негативом из-за истории с импичментом.

Ранее действующий президент Трамп уклонился от ответа на вопрос, передаст ли он власть в случае поражения. Между тем Джо Байден заявил, что проигрывает на выборах только в случае мошенничества.



Рейтинги кандидатов на президентских выборах в США / Инфографика 24 канала