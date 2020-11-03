Как изменятся акцизные налоги на алкоголь после индексации
Индексация увеличит ставки акцизного налога в среднем на 12%. Это будет касаться алкоголя, экологического налога и рентной платы.
В среднем увеличение составит 12%. Об этом сообщает Министерство финансов.
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Как изменится цена на алкоголь
По информации Минфина, акцизные налоги на алкогольные напитки вырастут на 11,5 – 11,8%. Это повысит средние цены за бутылку следующим образом:
- водка +4%;
- крепленые и игристые вина – в пределах +1,6%;
- коньяк +2,8%;
- цена на пиво почти не претерпит изменений.
Индексация предусматривает коррекцию налоговых ставок на индекс потребительских цен или индекс цен производителей ставок налогов, определенных в абсолютных значениях,
– заявили в Минфине.
Однако индексация повлияет не только на рост стоимости алкоголя.
- Рента за специальное использование поверхностной воды вырастет по минимальной ставке на 0,03 гривны за кубический метр, по максимальной – на 0,17 гривны.
- Рента за пользование подземной водой для напитков вырастет на 0,008 гривен за литр.
- Рентная плата за метр кубический сосны вырастет на 6,7 гривны по минимальной и 31,9 гривны по максимальной ставке. Для дуба минимальная вырастет на 11,3 гривны, максимальная – на 83,9 гривны.
Что такое индексация?Индексация – это установленный законами механизм повышения доходов населения. Ею частично или полностью государство пытается возмещать подорожание товаров и услуг. Для определения размера индексированной пенсии используют показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.
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