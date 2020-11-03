Индексация увеличит ставки акцизного налога в среднем на 12%. Это будет касаться алкоголя, экологического налога и рентной платы.

В среднем увеличение составит 12%. Об этом сообщает Министерство финансов.

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Как изменится цена на алкоголь

По информации Минфина, акцизные налоги на алкогольные напитки вырастут на 11,5 – 11,8%. Это повысит средние цены за бутылку следующим образом:

водка +4%;

крепленые и игристые вина – в пределах +1,6%;

коньяк +2,8%;

цена на пиво почти не претерпит изменений.

Индексация предусматривает коррекцию налоговых ставок на индекс потребительских цен или индекс цен производителей ставок налогов, определенных в абсолютных значениях,

– заявили в Минфине.

Однако индексация повлияет не только на рост стоимости алкоголя.

Рента за специальное использование поверхностной воды вырастет по минимальной ставке на 0,03 гривны за кубический метр, по максимальной – на 0,17 гривны.

вырастет по минимальной ставке на 0,03 гривны за кубический метр, по максимальной – на 0,17 гривны. Рента за пользование подземной водой для напитков вырастет на 0,008 гривен за литр.

для напитков вырастет на 0,008 гривен за литр. Рентная плата за метр кубический сосны вырастет на 6,7 гривны по минимальной и 31,9 гривны по максимальной ставке. Для дуба минимальная вырастет на 11,3 гривны, максимальная – на 83,9 гривны.

Что такое индексация? Индексация – это установленный законами механизм повышения доходов населения. Ею частично или полностью государство пытается возмещать подорожание товаров и услуг. Для определения размера индексированной пенсии используют показатель средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.



Изменения в Налоговый кодекс / инфографика Минфина