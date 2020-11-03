Это чудо: в Измире спасли ребенка, который провел под обломками 91 час – щемящие фото
В турецком городе Измир 3 ноября спасли 4-летнюю девочку по имени Айла. После землетрясения 30 октября она провела под обломками здания 91 час.
Спасательные операции в Измире продолжаются. Об этом в Твиттере сообщил представитель пресс-службы президента Турции Фахреттин Алтун.
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Мы вместе становимся свидетелями чуда. Сегодня наши сердца согрели хорошие новости, нашу 4-летнюю дочь Айлу спасли через 91 час. Наши спасатели с большой верой творят историю,
– говорится в сообщении.
Смотрите фото спасения 4-летней Айлы / Фото Getty Images
Что известно о спасении детей в Измире
- Через 65 часов после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов 3-летнюю Элиф.
- Через 58 часов после трагедии из-под завалов спасли 14-летнюю Игиль. Во время землетрясения она потеряла сестру, которой было всего 8 лет. Маму, брата и еще одну сестру Игиль спасли вскоре после трагедии – 31 октября.
Ребенка спасли через 65 часов после землетрясения: смотрите видео
Землетрясение в Турции: детали
- 30 октября в Эгейском море у берегов Турции произошло мощное землетрясение. Он унес жизни по меньшей мере 102 человек.
- По состоянию на 3 ноября известно о более 1000 пострадавших. Некоторые люди еще могут находиться под обломками.
- Всего лишь в самом Измире обрушились 17 домов.
- Землетрясение спровоцировало цунами, от которого пострадали турецкие города Сеферихисар и Измир.
- Сильные толчки ощутили также в Греции. На острове Самос погибли по меньшей мере 4 человека.
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