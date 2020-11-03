В турецком городе Измир 3 ноября спасли 4-летнюю девочку по имени Айла. После землетрясения 30 октября она провела под обломками здания 91 час.

Спасательные операции в Измире продолжаются. Об этом в Твиттере сообщил представитель пресс-службы президента Турции Фахреттин Алтун.

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Мы вместе становимся свидетелями чуда. Сегодня наши сердца согрели хорошие новости, нашу 4-летнюю дочь Айлу спасли через 91 час. Наши спасатели с большой верой творят историю,

– говорится в сообщении.

Смотрите фото спасения 4-летней Айлы / Фото Getty Images

Что известно о спасении детей в Измире

Через 65 часов после землетрясения спасатели извлекли из-под завалов 3-летнюю Элиф.

Через 58 часов после трагедии из-под завалов спасли 14-летнюю Игиль. Во время землетрясения она потеряла сестру, которой было всего 8 лет. Маму, брата и еще одну сестру Игиль спасли вскоре после трагедии – 31 октября.

Ребенка спасли через 65 часов после землетрясения: смотрите видео

Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.

AFAD’ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız. pic.twitter.com/ClVfgA3xks — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 2, 2020

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