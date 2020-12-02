27-летняя женщина со Стрыя обвиняет правоохранителей в изнасиловании и в том, что они якобы выбросили ее из окна квартиры на 5 этаже. Потерпевшая рассказывает о вероятных злоумышленниках, называет их должности, но людей с некоторыми названными фамилиями якобы вообще нет среди полицейских.

Женщина выпила с окна квартиры, которую снимает, 1,5 недели назад. Об этом сообщила ее мама, информирует ТСН .

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Матери потерпевшей позвонил сожитель ее дочери и сказал, что она в реанимации. Через несколько дней из больницы в Стрые женщину доставили в больницу Ровно, и тогда она начала рассказывать об издевательствах полицейских.

Что рассказала женщина

Она рассказала, что ее изнасиловали полицейские и назвала фамилии и должности своих обидчиков. Якобы двое из них – руководители местного управления уголовного розыска.

Девушка работала официанткой в ​​придорожном кафе в Стрые и знала полицейских, поскольку они якобы "крышуют проституток".

Ее мать уже написала заявление в полицию. Она утверждает, что на теле дочери есть следы от побоев, а ссору в квартире слышал мужчина, в которого девушка снимала жилье.

Правда, журналистам он заявил, что в тот день ничего не слышал, а в помещении женщина была одна.

Что говорят в полиции

Руководитель Стрыйского отдела полиции Николай Луговой рассказал, что информацию о возможном преступлении начали сразу проверять. Оказалось, что первый человек, которого назвала семья потерпевших, это действительно сотрудник полиции, но он не выезжал на вызов из-за падения женщины с окна.

Должность, на которую указывает потерпевшая, занимает полицейский. Он в этот день был в командировке, другие же – не существуют вообще,

– сказал Луговой.

Что известно о состоянии женщины

Сейчас пострадавшая находится в стабильном состоянии в больнице.