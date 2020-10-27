Ярослава Леваднюка, который является фигурантом в деле об изнасиловании и пытках в Кагарлыке, отпустили из-под стражи. Меру пресечения ему изменили на домашний арест. Такое решение приняла судья Голосеевского райсуда Киева.

Хотя экспертиза установила и другие факты пыток, судья Колдина не увидела причин держать бывшего правоохранителя под стражей. Об этом сообщил Андрей Осадчук, народный депутат от "Голоса".

Обратите внимание Изнасилование в Кагарлыке: полицейские, которые видели преступление, не хотят давать показания

Он отметил, что 2 подозреваемых, которые категорически отрицают свою вину, "отдыхают дома" – несмотря на обещания руководства Нацполиции и МВД о справедливом наказании. В то же время нардеп отметил, что ранее подозреваемые публично угрожали потерпевшей расправой.

Под шумок выборов один из "Кагарлицких палачей" выходит из-под стражи. Пока внимание общества приковано к результатам голосования (местных выборов – 24 канал), "аваковские орлы" и "волчьи суды" делают свое дело,

– подчеркнул Осадчук.

Он также отметил, что добиться защиты потерпевшей удалось только благодаря общественной огласке и депутатской поддержке.

Изнасилование в Кагарлыке: что известно

В мае 2020 года в Кагарлыке, что в Киевской области, двое правоохранителей прямо в полицейском участке изнасиловали и избили 26-летнюю местную жительницу.

Сначала подозрение выдвинули 35-летнему начальнику сектора криминальной полиции Николаю Кузиву и 29-летнему оперуполномоченному Сергею Сулиме.

Впоследствии о подозрении сообщили еще двум стражам порядка. По информации следствия, полицейские Кагарлицкого участка применяли издевательства к разным людям.

Больше о преступлениях в полицейском отдела Кагарлыка – читайте по ссылке.