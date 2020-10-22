Расследование совершенных в Кагарлыкском отделении полиции преступлений могут завершить в октябре 2020 года. Несмотря на это, до сих пор не понятно, действительно ли Государственное бюро расследований собрало необходимое количество доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Нынешняя ситуация по расследованию в Кагарлыке вызывает беспокойство, что дело не доведут до конца. Об этом в эфире 24 канала сообщила адвокат пострадавшей Нели Погребицкой – Елена Сотник.

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Достаточно ли доказательств по делу

По ее мнению, адвокаты со своей стороны имеют право инициировать следственные действия. Но проводить их или нет – об этом должен говорить следственный прокурор. Она отметила, что хотя и большинство ходатайств было удовлетворено, нельзя сказать, что ситуация выглядит позитивно.

К сожалению, полицейские, которые могли бы дать показания, решили молчать,

– утвердила Сотник.

Эксперт акцентировала на том, что большинство людей делают вид, будто они ничего не видели, ничего не слышали и ничего не знают.

Расследование не затянулось

По ее словам, опасения есть из-за того, что:

предоставили не совсем объективных адвокатов;

якобы следственные действия затягивались.

Сотник утвердила, что не считает расследование затянутым. Она сказала: "Когда господин Бабиков говорит, что расследование затянулось, то ему надо открыть кодекс и посмотреть. Там указано: тяжкие и особо тяжкие преступления имеют длительный срок расследования".

Никакого затягивания дела нет, такие преступления – это очень сложный процесс,

– сказала адвокат пострадавшей.

Также она добавила, что есть несколько эпизодов, которые усложнили дело. Но в то же время они дали возможность предъявить подозрения другим полицейским. По ее прогнозам, на конец октября 2020 года будут интересные новости.

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