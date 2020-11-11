Изнасилование школьницы в Ровно: подозревают военного
В изнасиловании школьницы в Ровно полиция подозревает военного. Ранее он уже совершал правонарушения. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.
Подозреваемого в резонансном преступлении уже задержали и поместили в изолятор. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Ровненской области.
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Что известно о насильнике
Ему всего 21 год, он – военнослужащий. У парня уже были проблемы с законом – привлекался за наркотики.
Полиция сообщает, что он был трезв – значит осознавал, что делает. Но для подтверждения этого факта будут делать экспертизу.
Что известно о жертве
Это девочка. Ей 13 лет.
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