В изнасиловании школьницы в Ровно полиция подозревает военного. Ранее он уже совершал правонарушения. Мужчине грозит 15 лет тюрьмы.

Подозреваемого в резонансном преступлении уже задержали и поместили в изолятор. Об этом сообщает управление Национальной полиции в Ровненской области.

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Что известно о насильнике

Ему всего 21 год, он – военнослужащий. У парня уже были проблемы с законом – привлекался за наркотики.

Полиция сообщает, что он был трезв – значит осознавал, что делает. Но для подтверждения этого факта будут делать экспертизу.

Что известно о жертве

Это девочка. Ей 13 лет.

Ранее сайт 24 канала сообщал, что преступление произошло прямо возле школы. Девочка рассказала об изнасиловании заместителю директора школы. Учительница сразу же обратилась в полицию.