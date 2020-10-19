Израиль и Бахрейн в воскресенье, 18 октября, официально заключили восемь соглашений – о мире, дружбе, установлении дипломатических отношений и экономическом сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась в столице Бахрейна Манаме.

Израиль и Бахрейн заключили мирное соглашение

Израиль и Бахрейн подписали восемь двусторонних соглашений, среди которых и "совместное коммюнике об установлении дипломатических, мирных и дружественных отношений". Об этом рассказали в издании Times of Israel .

Напомним В сентябре Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали "Соглашение Авраама": что это значит

В документе страны пообещали не совершать враждебных действий друг к другу, и даже больше – совместно выступать против враждебных действий третьих стран.

Важный нюанс сделки: страны согласились и дальше прилагать усилия для достижения "справедливого, всеобъемлющего и прочного урегулирования израильско-палестинского конфликта".

В других соглашениях речь шла о сотрудничестве в различных областях – гражданской авиации, связи, сельском хозяйстве и технологиях.



Страны договорились об установлении дипломатических, мирных и дружественных отношений / Фото Times of Israel

Комментарии подписантов

Глава МИД Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аль-Заяни выразил надежду на плодотворное сотрудничество и мир в регионе, а само соглашение назвал "историческим шагом".

Советник главы израильского правительства по нацбезопасности Меир Бен-Шаббат приветствовал соглашение и заявил: "Мы начали этот день как друзья и завершаем его как члены семьи".



В Манаме подписали мирное соглашение между Бахрейном и Израилем / Фото Times of Israel

К слову, в этот же день, 18 октября, рейс 973 авиакомпании El Al приземлился в Манаме после вылета из аэропорта Бен-Гурион. Он стал первым в истории прямым пассажирским рейсом из Израиля в королевство Бахрейн.