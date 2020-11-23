Суть поездки в ее историчности, потому что впервые два лидера стран, которые не признают друг друга, встретились лицом к лицу. Кроме потенциального "примирения", они обсудили ситуацию с Ираном.

Мировые СМИ со ссылкой на израильские говорят, что глава правительства Беньямин Нетаньяху тайно приезжал в Саудовскую Аравию. Там он якобы встретился с наследным принцем страны Мохамедом бин Салманом. В то же время, арабские СМИ опровергают этот визит. Глава МИД Саудов Принц Фейсал настаивает, что был только госсекретарь США Майк Помпео. Насколько две страны близки к нормализации отношений, рассказывает 24 канал.

Противоречивый тайный визит

Встреча, если она действительно состоялась, прошла в воскресенье, 22 ноября, в Неоми – новом городе-проекте на берегу Красного моря. Его Мохамед бин Салман планирует построить в рамках плана "Видение-2030" по выводу Саудов из-под нефтяной зависимости.

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Бизнес-джет Нетаньяху вылетел в 17:00 в воскресенье и вернулся домой после полуночи.

На нем же раньше Нетаньяху летал к Путину. На этот раз, он не проинформировал министра обороны Бени Ганца и главу МИД страны Габи Ашкенази. Офис главы правительства не опроверг, но и не подтвердил вояж.

Сейчас относительно поездки поступают противоречивые данные: опровержение от арабов и подтверждение от израильтян, в частности – от министра образования Иоава Галанта во время эфира на радио. "Даже если... было полуофициально, это то, о чем наши предки могли только мечтать", – сказал он.

Первыми о ночных разговорах рассказали радиостанции Army Radio и Kan Radio. Нетаньяху якобы сопровождал глава Моссада Йосси Коэн. Советник премьера по соцсетям Топаз Лук написал в Twitter: "Ганц играется в политику, пока Нетаньяху добивается мира".

Косвенно, это тоже можно считать подтверждением визита. Анонимно, два саудовских правительственных советника признались для The Wall Street Journal, что израильская делегация все же была в Саудовской Аравии. Встреча не принесла значительных достижений ни одной из сторон, отметили они. Мохамед бин Салман не возразил появлению публикаций о ней.



Мохамед бин Салман планирует реформировать страну / Фото Egypt Independent

До этого Израиль успел нормализовать отношения с ОАЭ, Бахрейном и Суданом – близкими союзниками Саудовской Аравии.

Важное условие Но само королевство делать этого не спешит, в частности из-за нерешенной палестинской проблемы (в 2002 году Сауды предлагали восстановить отношения только после создания палестинского государства). Эр-Рияд отмечает, что сначала Израиль должен отойти к границам 1967 года: выйти с Голанских высот, Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан.

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Достижение подобного соглашения с Эр-Риядом было бы историческим и очень выгодным, несмотря на саудовские богатство, влияние и значение в мусульманском мире. Однако все, чего пока удалось достичь, – разрешение для израильских авиалиний пролетать через саудовское воздушное пространство для прибытия в Эмираты.

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Отец и сын имеют разные взгляды на ситуацию / Фото The Times of Israel

Вопрос дружбы с Израилем открыл пропасть поколений внутри Саудовской королевской семьи. 85-летний король Салман остался верен традициям и предыдущим условиям, которые изложены выше. 23 сентября 2020 года, выступая в ООН, саудовский монарх изложил это довольно четко.

Но его сын, 35-летний Мохамед (известный в мире как МБС – 24), открыт к диалогу с Израилем. К тому же, Принц Бандар бин Султан, бывший посол Королевства в США, дал интервью каналу Аль-Арабия (контролируется Саудами – 24). В нем он жестко критиковал руководство Палестинской Автономии. Считается, что МБС в последние годы тайно устанавливал первые контакты с еврейским государством.

Израиль давно имеет неформальные связи с арабскими странами, особенно с ОАЭ, Бахрейном и Оманом. Они усилились из-за иранской угрозы и выхода США из ядерного соглашения в 2018 году.

В конце октября чиновник из Минобороны Саудов говорил, что его страна "скоро перейдет к нормализации отношений" (хотя официально Королевство придерживается другой линии, как показано выше – 24).

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Но если на минутку представить, что две страны добились своего и установили официальные дипломатические отношения, какими они будут? Фонд Карнеги сделал большую статью на эту тему, 24 канал приводит из нее основные тезисы.

Хрупкая стабильность Во-первых, стабильности на Ближнем Востоке больше не станет. Напротив, фундаментальные проблемы, которые вызваны спорами, никуда не денутся. Протесты против правительств из-за глубокого социального неравенства продолжатся, как и их подавление. Частично достичь демократии удалось только в Тунисе. Израиль и Сауды имеют противоречивую историю участия в войнах, которая далека от прав человека. Поэтому прочного мира ждать бесполезно.

Во-вторых, полностью на США сделка работать тоже не будет. Интересы Иерусалима и Эр-Рияда не идентичны американским, особенно с приходом Джо Байдена. Но обе столицы хотят, чтобы США вмешивались сверх их планов и полномочий и сохраняли в регионе значительные силы. Отдельно, Сауды хотят, чтобы "борьба с терроризмом распространилась на мирных противников режима".

Достичь желаемой для Саудов и Израиля сделки с Ираном, которая бы одновременно сдерживала ракетно-ядерный потенциал Тегерана и ограничивала его "плохое поведение" через прокси – очень трудно. Одновременно растет сотрудничество с соперниками и врагами США – Китаем и Россией, что потенциально может принести продажу оружия и обмен данными разведки.



Идея "арабского НАТО" пока далека от реализации/ Фото The Strategy Bridge

Из-за глубокого недоверия и жесткой региональной конкуренции Сауды, Израиль или ОАЭ не смогут возглавить общую оборонную структуру. А именно на нее США планируют переложить большую часть ответственности за поддержание мира на Ближнем Востоке. К тому же, эфемерное "арабское НАТО" точно будет иметь разные взгляды на тот же Иран. Все саудовские проблемы в Вашингтоне этот политический жест тоже не покроет.

В-третьих, не стоит рассчитывать на дальнейшую либерализацию жизни в Саудовской Аравии. Да, в стране и вокруг ситуация меняется понемногу к лучшему, но не для всех. Арабский мир – все еще мир абсолютных монархов и тиранов, где изменения происходят медленно. А они нужны, особенно социально-экономические (повышение уровня жизни, диверсификация экономики – 24) и религиозные (уменьшение запретов и значение строгого саудовского ислама в жизни людей – 24).

Потенциально нормализация отношений с Израилем может вызвать недовольство среди обычных людей. Опросы, проведенные вашингтонским Институтом ближневосточной политики и Zogby Research, говорят – "в общем, отношения с Израилем непопулярны среди жителей Саудовской Аравии".

А вот решение вопроса Палестины стоит в Саудовской Аравии гораздо острее и шире обсуждается. Некоторые, пишет Фонд Карнеги, "могут даже подумать, что реформы наследного принца направлены против ислама".

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Отношения с Израилем всегда будут рассматриваться через призму выживания режима Саудов. Поскольку проблемы с Палестиной продолжатся, беспечным этот союз не будет и друзьями два государства не станут. Никто не хочет побуждать Эр-Рияд к политике, которая будет угрожать его легитимности – в арабском мире и внутри государства, – и потере рычагов влияния в регионе.