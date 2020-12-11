Израиль договорился о восстановлении дипломатических отношений с Марокко. Это уже 4 арабская страна, с которой Израиль идет на улучшение отношений в 2020 году. Как и в предыдущих случаях, к соглашению ощутимо приложились США, которые сделали серьезный шаг в поддержку Марокко.

О договоренности об установлении дипломатических отношений между Израилем и Марокко в своем твиттере сообщил президент США Дональд Трамп.

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Очередной исторический прорыв. Двое наших больших друзей – Израиль и Марокко – договорились о полноценных дипломатических отношениях. Это огромное достижение для мира на Ближнем Востоке,

– заявил Дональд Трамп.

Как США повлияли на этот процесс

Почти одновременно с этим сообщением американский президент объявил и другую новость – историческую для Марокко.

"Сегодня я подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьезное, убедительное и реалистичное предложение Марокко об автономии – единственная основа для справедливого и долгосрочного решения для устойчивого мира и процветания", – заявил Трамп.

Публично он об этом не сказал, но эти два события, которые произошли практически синхронно, указывают на очевидную связь между ними.

Если говорить простым языком, то США договорились, чтобы Марокко пошло на мир с Израилем в обмен на то, что сами Штаты признают суверенитет государства над спорной территорией.

Что известно о Западной Сахаре?

Это спорная территория на юге Марокко. Сейчас на части этой территории существует непризнанная "Сахарская Арабская Демократическая Республика".



С 1975 по 1991 годы продолжалась гражданская война за независимость Западной Сахары. Сейчас это едва ли не самая спорная территория во всем мире.



Например, ЕС заявил, что Западная Сахара не является частью Марокко. Со своей стороны ООН тоже не признает суверенитета государства над этой территории, но и не признает САДР.

С какими арабскими государствами Израиль ранее договорился о мире:

ОАЭ,

Бахрейн,

Судан.

С Арабскими Эмиратами Израиль уже даже подписал безвиз, с Бахрейном договорились совместно бороться с враждебными действиями третьих стран, а с Суданом согласовали прекращение военного положения между государствами.