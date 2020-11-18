Израиль нанес ракетный удар по сирийским военным: есть погибшие
Израиль из-за провокации у границы нанес ракетный удар по сирийским военным и силам специального назначения "Аль-кудс". Известно о нескольких погибших.
Израильский удар отражали над Дамаском. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в твиттере.
Кстати США нанесли авиаудар в Сирии, уничтожив нескольких главарей "Аль-Каиды"
Почему Израиль нанес удар
Израиль ответил на установку нескольких самодельных взрывных устройств у границы между странами. В израильской армии уверены, что это было сделано с целью нападения на военнослужащих.
Что говорят в Сирии
В Минобороны Сирии сообщили, что в результате удара погибли 3 военных. Кроме того, 1 человек пострадал.
Также в Сирии подчеркнули, что сбили несколько ракет.
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