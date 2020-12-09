Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса
Израиль утром 9 декабря получил первую партию вакцины от коронавируса компании Pfizer. Лекарства уже передали на хранение в хранилище израильской фармацевтической кампании Teva. Первым вакцинироваться вызвался премьер-министр.
Израиль получил вакцину от COVID-19
В то же время пока точная дата вакцинации населения неизвестна. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
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Рейс DHL из Брюсселя перевез более 100 тысяч доз недавно созданной вакцины и приземлился в аэропорту Бен-Гуриона в Тель-Авиве около 9 утра,
– говорится в сообщении.
Ответственность за сохранность вакцин в достаточном количестве до проведения массовой вакцинации населения будет нести компания Teva. Заметим, препарат следует хранить при температуре -60...-80 градусов. Использовать вакцину необходимо в течение нескольких минут, после того, как их вытащат из морозильной камеры.
Первым вакцинируют министра
Первыми планируют вакцинировать медиков, а после них – жителей и работников домов престарелых, а также других людей, которые находятся в группе риска.
Впрочем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов стать первым человеком, который примет дозу вакцины.
Для меня важно то, что израильтян вакцинируют. Я верю в вакцины. Я намерен быть первым в Израиле, кому сделают прививку,
– сказал Нетаньяху.
Ожидают, что еще один самолет с 500 тысячами доз вакцины прибудет в Израиль "в ближайшие дни", еще миллион – с 14 декабря.
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