Армии Израиля и США усиливают координацию из-за вероятной агрессии со стороны Ирана после убийства ядерщика Мохсена Фахризаде. Ожидается, что иранская сторона может отомстить, нанеся ракетные удары.

Израильская и американская армии усиливают координацию в сфере раннего обнаружения ракетных запусков. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на собственные источники.

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В Израиле ожидают, что уже в декабре 2020 года Иран может ответить на убийство ядерщика Мохсена Фахризаде, нанеся удары по их военным объектам в регионе.

Издание пишет, что высшее руководство Армии обороны Израиля встретилось с коллегами из Центрального командования Соединенных Штатов. Стороны обсудили укрепление связей между Вооруженными силами обеих стран.

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