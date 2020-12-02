Израиль и США усиливают координацию: ожидают ракетные удары Ирана
Армии Израиля и США усиливают координацию из-за вероятной агрессии со стороны Ирана после убийства ядерщика Мохсена Фахризаде. Ожидается, что иранская сторона может отомстить, нанеся ракетные удары.
Израильская и американская армии усиливают координацию в сфере раннего обнаружения ракетных запусков. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на собственные источники.
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В Израиле ожидают, что уже в декабре 2020 года Иран может ответить на убийство ядерщика Мохсена Фахризаде, нанеся удары по их военным объектам в регионе.
Издание пишет, что высшее руководство Армии обороны Израиля встретилось с коллегами из Центрального командования Соединенных Штатов. Стороны обсудили укрепление связей между Вооруженными силами обеих стран.
Убийство ученого-ядерщика и его последствия: основное
- В Иране 2 декабря разрешили производство оружейного урана. Это первый шаг для получения ядерной бомбы.
- Тегеран активизировал ядерную программу после того, как на прошлой неделе убили ученого Мохсена Фахризаде. Он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.
- По информации СМИ, неизвестные подъехали к Фахризаде и выстрелили ему в голову. Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь.
- Иранская сторона обвиняет в этом израильские спецслужбы, но Тель-Авив пока инцидент не комментирует.
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