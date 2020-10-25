США продолжают политику содействия примирению Израиля с арабскими и мусульманскими странами. Очередным шагом стало посредничество в достижении договоренности о нормализации отношений между Израилем и Суданом.

Израиль и Судан договорились о нормализации отношений

После нормализации отношений Судана и Израиля американский президент Дональд Трамп анонсировал такое же соглашение между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом написали в DW .

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Пока же Израиль и Судан "согласились отменить военное положение между двумя народами".

Договоренности удалось достичь 23 октября во время телефонных переговоров с участием президента США Дональда Трампа, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и представителей переходного правительства Судана.

Почему Судан пошел навстречу Израилю

США намекнули, что могут исключить Судан из террористического списка.

Трамп уже даже проинформировал Конгресс, что Судан следует убрать из списка государств, которые спонсируют терроризм.

Что надо знать о ситуации в Судане

В апреле 2019 году в стране произошли масштабные протесты , президента Омара аль-Башира сбросили.

В стране на 3 года установили власть переходного правительства.

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