Израиль и Судан договорились отменить военное положение между странами
США продолжают политику содействия примирению Израиля с арабскими и мусульманскими странами. Очередным шагом стало посредничество в достижении договоренности о нормализации отношений между Израилем и Суданом.
Израиль и Судан договорились о нормализации отношений
После нормализации отношений Судана и Израиля американский президент Дональд Трамп анонсировал такое же соглашение между Израилем и Саудовской Аравией. Об этом написали в DW.
Напомним "Как члены семьи": Израиль и Бахрейн официально заключили соглашение о мире
- Пока же Израиль и Судан "согласились отменить военное положение между двумя народами".
Договоренности удалось достичь 23 октября во время телефонных переговоров с участием президента США Дональда Трампа, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и представителей переходного правительства Судана.
Почему Судан пошел навстречу Израилю
- США намекнули, что могут исключить Судан из террористического списка.
- Трамп уже даже проинформировал Конгресс, что Судан следует убрать из списка государств, которые спонсируют терроризм.
Что надо знать о ситуации в Судане
- В апреле 2019 году в стране произошли масштабные протесты, президента Омара аль-Башира сбросили.
- В стране на 3 года установили власть переходного правительства.
Как восприняли договоренность Судана с Израилем в Палестине
- Палестинцы считают, что любые сделки арабских стран с Израилем противоречат позиции Лиги арабских государств: такие соглашения возможны только после решения израильско-палестинского конфликта.
- Однако в октябре Израиль официально установил дипломатические отношения с Бахрейном, а месяцем ранее – с ОАЭ. Египет и Иордания заключили соглашения с Израилем еще в ХХ веке.