После подписания договора о мире и нормализации отношений Израиль и Объединенные Арабские Эмираты намерены подписать договор о безвизовом режиме. Это сделает ОАЭ первым арабским государством, которое отменит потребность в визах для израильтян.

Договор между двумя государствами планируют подписать уже во вторник, 20 октября, сообщает израильский телеканал KAN.

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Официальная церемония подписания состоится в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Помимо премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и министра финансов ОАЭ Убейда Хумейда аль-Таира, участие в ней также примет министр финансов США Стивен Мнучин.

Кроме безвизового режима, ОАЭ и Израиль намерены договориться о сотрудничестве в еще ряде направлений:

авиации,

защиты инвестиций,

науки и технологий.

К слову, самолет с делегацией из ОАЭ прибыл в Израиль еще накануне. Он прилетел с флагами двух государств, а в аэропорту имени Бен-Гуриона ему устроили официальный прием. В частности устроили традиционный "фонтан" с помощью пожарных машин.

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