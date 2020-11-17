За 3 недели от начала карантина выходного дня, правительство Израиля от него отказалось, ведь количество больных на самом деле не снижалось. Поэтому в стране прибегли к жестким ограничениям на все дни.

Израильский врач Рустам Джабарров отметил, что он не почувствовал в стране карантин выходного дня. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

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Постепенное ослабление ограничений

По его словам, после марта – апреля открыли все заведения. Однако затем количество больных увеличилось и было примерно 7 тысяч больных в день.

Сейчас у нас не 7 тысяч больных в сутки, а 700. Поэтому в стране ослабляют ограничительные меры, но постепенно,

– сказал Джабарров.

Отметим! По состоянию на 17 ноября 2020 года в Израиле количество больных COVID-19 – 325 143 человек. Смертельных случаев – 2 736. Выздоровели – 314 270 больных.

Жители Израиля не почувствовали локдаун выходных

Врач отметил, что жители Израиля не почувствовали карантин выходного дня из-за шабата (седьмого дня недели, в который Тора (Ветхий Завет) предписывает воздерживаться от работы – 24 канал). В эти дни в стране все заведения закрывают.

Коронавирус в Израиле: что известно

Глава Минздрава Украины заявил, что летний карантин выходного дня помог Израилю за 3 недели снизить заболеваемость коронавирусом на 20%.

С 1 ноября 2020 года в Израиле начался второй этап выхода из общенационального карантина. Ограничения будут действовать до 14 ноября 2020 года.

С 8 ноября правительство разрешило ослабить в стране жестокие ограничения и возобновило работу уличных магазинов.

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