Постепенное ослабление ограничительных мер: как в Израиле борются с COVID-19
За 3 недели от начала карантина выходного дня, правительство Израиля от него отказалось, ведь количество больных на самом деле не снижалось. Поэтому в стране прибегли к жестким ограничениям на все дни.
Израильский врач Рустам Джабарров отметил, что он не почувствовал в стране карантин выходного дня. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
Стоит прочитать Израильский медик плюнул на изображение Иисуса: его уволили
Постепенное ослабление ограничений
По его словам, после марта – апреля открыли все заведения. Однако затем количество больных увеличилось и было примерно 7 тысяч больных в день.
Сейчас у нас не 7 тысяч больных в сутки, а 700. Поэтому в стране ослабляют ограничительные меры, но постепенно,
– сказал Джабарров.
Жители Израиля не почувствовали локдаун выходных
Врач отметил, что жители Израиля не почувствовали карантин выходного дня из-за шабата (седьмого дня недели, в который Тора (Ветхий Завет) предписывает воздерживаться от работы – 24 канал). В эти дни в стране все заведения закрывают.
Коронавирус в Израиле: что известно
- Глава Минздрава Украины заявил, что летний карантин выходного дня помог Израилю за 3 недели снизить заболеваемость коронавирусом на 20%.
- С 1 ноября 2020 года в Израиле начался второй этап выхода из общенационального карантина. Ограничения будут действовать до 14 ноября 2020 года.
- С 8 ноября правительство разрешило ослабить в стране жестокие ограничения и возобновило работу уличных магазинов.
Поделиться новостью