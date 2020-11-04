В Израиле несколько смягчили жесткий карантин: что заработает в стране
В Израиле правительство разрешило несколько ослабить жесткие карантинные ограничения. С 8 ноября в стране возобновят работу уличные магазины. Однако продавцы смогут обслуживать до 4 покупателей одновременно.
Соответствующее решение было принято во время заседания комиссии министров по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
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Премьер-министр подчеркнул, что правительство рассматривает возможность усиления карантина после его смягчения, если в конце следующей недели увеличится количество новых случаев COVID-19.
"Знаем, что наблюдается рост заболеваемости. Поэтому, если в конце следующей недели, ближе к 3 этапу, увидим этот рост, придется остановиться и, возможно, даже усилить ограничения", – отметил он.
Биньямин Нетаньяху призвал всех соблюдать новые правила. В частности, относительно ограниченного количества покупателей в магазинах.
На этом этапе наше решение – открываем магазины, разрешаем обслуживать 4 покупателей,
– отметил он.
Ситуация с коронавирусом в Израиле: что известно
- В Израиле зафиксировали уже более 317 случаев инфицирования коронавирусной болезнью. Из них выздоровели 304 970 больных, зато умерли – 2597 человек.
- Правительство приняло решение продлить действие чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии COVID-19, на 60 дней: с 5 ноября 2020 года до 3 января 2021 года.
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