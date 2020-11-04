В Израиле правительство разрешило несколько ослабить жесткие карантинные ограничения. С 8 ноября в стране возобновят работу уличные магазины. Однако продавцы смогут обслуживать до 4 покупателей одновременно.

Соответствующее решение было принято во время заседания комиссии министров по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

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Премьер-министр подчеркнул, что правительство рассматривает возможность усиления карантина после его смягчения, если в конце следующей недели увеличится количество новых случаев COVID-19.

"Знаем, что наблюдается рост заболеваемости. Поэтому, если в конце следующей недели, ближе к 3 этапу, увидим этот рост, придется остановиться и, возможно, даже усилить ограничения", – отметил он.

Биньямин Нетаньяху призвал всех соблюдать новые правила. В частности, относительно ограниченного количества покупателей в магазинах.

На этом этапе наше решение – открываем магазины, разрешаем обслуживать 4 покупателей,

– отметил он.

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