В Израиле работник скорой медицинской помощи намеренно оплевал изображение с Иисусом Христом. Инцидент произошел в христианском квартале Тель-Авива. Из-за этого поступка медика уволили.

Скандал случился в воскресенье, 15 ноября, и попал на запись камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает ВВС.

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Как произошел инцидент

Карета "скорой" прибыла в христианский квартал Яффе, чтобы сделать тест на коронавирус в одной из многоэтажек. Медик подошел к иконам, которые висели в подъезде дома, снял защитное снаряжение и трижды плюнул на изображение Иисуса Христа. Все это попало на видео.



Когда местные люди возмутились его поступком, медик ответил, что изображение идолов запрещено в Иудейской Библии.

Какой была реакция администрации больницы

Израильская служба скорой помощи сурово осудила поступок своего коллеги и немедленно уволила его. Также администрация отметила, что в "скорой" работают представители различных религий и социальных слоев.

Стоит знать! В Израиле правительство несколько ослабило жесткие карантинные ограничения. С 8 ноября в стране возобновили работу уличные магазины. Продавцы могут обслуживать до 4 покупателей одновременно.