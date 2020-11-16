Израильский медик плюнул на изображение Иисуса: его уволили
В Израиле работник скорой медицинской помощи намеренно оплевал изображение с Иисусом Христом. Инцидент произошел в христианском квартале Тель-Авива. Из-за этого поступка медика уволили.
Скандал случился в воскресенье, 15 ноября, и попал на запись камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает ВВС.
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Как произошел инцидент
Карета "скорой" прибыла в христианский квартал Яффе, чтобы сделать тест на коронавирус в одной из многоэтажек. Медик подошел к иконам, которые висели в подъезде дома, снял защитное снаряжение и трижды плюнул на изображение Иисуса Христа. Все это попало на видео.
Когда местные люди возмутились его поступком, медик ответил, что изображение идолов запрещено в Иудейской Библии.
Какой была реакция администрации больницы
Израильская служба скорой помощи сурово осудила поступок своего коллеги и немедленно уволила его. Также администрация отметила, что в "скорой" работают представители различных религий и социальных слоев.
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