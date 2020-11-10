В Запорожье из-за жестокого обращения владельца лабрадор потерял оба глаза. У живодера собаку забрала знакомая, но из-за перенесенных издевательств животное вряд ли сможет выздороветь.

В Запорожье хозяин выбил лабрадору оба глаза: что известно

Об этом написала в фейсбуке местная жительница Валерия Зацная. Она рассказала, что во время выгула своих собак встретила незнакомую девушку с лабрадором. Ей показалось, что собака – очень старая, потому что еле ходила.

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Сегодня буквально столкнулась с ними и спросила о возрасте. Дальше – шок. Собаке всего 8 лет, девушка забрала ее у хозяина, который побил лабрадора, изувечил и выбил глаза. Я увидела сначала один глаз – точнее, пустую зажженную глазницу. Второго глаза тоже нет. Этот садист выбил оба,

– отметила женщина.

Она добавляет, по словам врачей, у животного – асцит (скопление жидкости в брюшной полости) и больные почки. Это является следствием лейкоза (рака крови и костного мозга). В то же время глаза остаются под вопросом. Собаку зовут Марселина.

Валерия уже разыскала злоумышленника и хочет с ним встретиться. По словам знакомой мужа, тот постоянно пьянствует на площади Фестивальной и его знают как Саша Н. Также женщину волнует вопрос, что кто-то собирает деньги на лечение собаки

"Кто знает лабрадоров – это самое доброе существо. Когда этот изверг калечил собаку, она продолжала ему подчиняться и продолжал любить и доверять. Такова суть этой породы. И у нее были, наверное, умные и добрые глаза ... Садист, животное и изверг, который поиздевался и искалечил доброе существо", – отметила Валерия.

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