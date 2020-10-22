В России началось извержение вулкана, пепел взлетел на 10 километров: видео
На полуострове Камчатка поздно вечером 21 октября началось извержение вулкана Безымянный. Ученые его прогнозировали, однако размах оказался более значительным – пепел поднялся на 10 километров и на десятки километров протянулся в разные стороны.
Об извержении вулкана Безымянный на Камчатке рассказали в Интерфаксе. Информационном агентству информацию передал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
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Сейчас наблюдать за вулканом уже не удается из-за огромного облака пепла, но начало извержения попало на видео.
Более точные сведения о масштабах выброса доступными станут после появления изображений со спутников. Однако уже известно, что:
- Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту более чем 10 километров над уровнем моря.
- Рядом с Безымянным вулканическую активность проявляет и другая гора – Ключевская сопка.
- То есть, извергаются сразу два вулкана, а сопровождают явление подземные толчки.
- Облако пепла расширилось на 44 километра западу от эпицентра и на 36 километров на восток.
- Однако движется пепел на север (то есть на территорию России, а не Японии или США).
- В регионе установили самый высокий – красный – код опасности для авиации.
Ученые спрогнозировали извержения заранее – еще 4 октября. Но о точных его масштабах известно не было.
Что известно о вулкане Безымянный?Это один из самых активных вулканов мира. Расположен он в России на Камчатке. Высота вулкана – 2882 метра. Последнее значительное извержение было в марте 2019 года.
30 марта 1956 года Безымянный выбросил пепел на 40 километров вверх. За этим событием вулканологи ввели type Bezymianny – отдельный тип в классификации опасных вулканических извержений.
К слову Последнее крупное извержение вулкана было в Индонезии в августе 2020
Извержение вулкана Безымянный произошло на Камчатке: расположение на карте