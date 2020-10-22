На полуострове Камчатка поздно вечером 21 октября началось извержение вулкана Безымянный. Ученые его прогнозировали, однако размах оказался более значительным – пепел поднялся на 10 километров и на десятки километров протянулся в разные стороны.

Об извержении вулкана Безымянный на Камчатке рассказали в Интерфаксе . Информационном агентству информацию передал Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Напомним Землетрясение произошло у Аляски магнитудой 7,5: возникла угроза цунами

Сейчас наблюдать за вулканом уже не удается из-за огромного облака пепла, но начало извержения попало на видео.

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный - он выбросил в воздух столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Сейчас вулкан частично закрыт облаками, а более точную оценку масштаба удастся получить только с появлением спутниковых данныхhttps://t.co/GKtR9ZFCFr pic.twitter.com/J7lslhL3Ha - РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 22, 2020

Более точные сведения о масштабах выброса доступными станут после появления изображений со спутников. Однако уже известно, что:

Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту более чем 10 километров над уровнем моря.

Рядом с Безымянным вулканическую активность проявляет и другая гора – Ключевская сопка.

То есть, извергаются сразу два вулкана, а сопровождают явление подземные толчки.

Облако пепла расширилось на 44 километра западу от эпицентра и на 36 километров на восток.

Однако движется пепел на север (то есть на территорию России, а не Японии или США).

В регионе установили самый высокий – красный – код опасности для авиации.

Ученые спрогнозировали извержения заранее – еще 4 октября. Но о точных его масштабах известно не было.

Что известно о вулкане Безымянный? Это один из самых активных вулканов мира. Расположен он в России на Камчатке. Высота вулкана – 2882 метра. Последнее значительное извержение было в марте 2019 года.



30 марта 1956 года Безымянный выбросил пепел на 40 километров вверх. За этим событием вулканологи ввели type Bezymianny – отдельный тип в классификации опасных вулканических извержений.

К слову Последнее крупное извержение вулкана было в Индонезии в августе 2020