Вечером 13 декабря в Италии началось извержение Этны. Пред тем, как проснулся крупнейший действующий вулкан Европы, произошло землетрясение магнитудой 2,7.

Пепел покрыл улицы Катании

Извержение началось в 21:20 по местному времени. Об активности Этны сообщил портал Volcano Disconery.

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Сразу после начала извержения потоки лавы поднимались в небо на сотню метров. Пепел покрыл все на территории, что вокруг. Под покров попали автомобили, дома и улицы в Катании. Такие "шлейфы" пепла достигали до 5 километров.

Аэропорт катании работает в обычном режиме

Утром 14 декабря Этна несколько успокоилась. Так что работа аэропорта катании нарушена не была.

Смотрите фото и видео с извержением вулкана:

#Etna - 14 Dicembre 2020 | Appena concluso il secondo “mini episodio” di forte attività esplosiva al cratere di sudest. In foto l’acme dell’episodio visto da Acicatena. #sicily #volcanoes #eruption



©️Photo Credit: Fabrizio Zuccarello | Tutti i diritti sono riservati pic.twitter.com/TXI7OQazeN — EtNative (@EtNativo) December 14, 2020

#Italy

Additional video shot by cellphone of the Mt Etna eruption and ‘lava fountain’ in Italy overnight.



: Original Unknown



pic.twitter.com/znEQnSC8SD — Shane B. Murphy (@shanermurph) December 14, 2020

Что известно о вулкане Этна