Вулкан Этна проснулся на Сицилии: впечатляющие фото и видео
Вечером 13 декабря в Италии началось извержение Этны. Пред тем, как проснулся крупнейший действующий вулкан Европы, произошло землетрясение магнитудой 2,7.
Пепел покрыл улицы Катании
Извержение началось в 21:20 по местному времени. Об активности Этны сообщил портал Volcano Disconery.
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Сразу после начала извержения потоки лавы поднимались в небо на сотню метров. Пепел покрыл все на территории, что вокруг. Под покров попали автомобили, дома и улицы в Катании. Такие "шлейфы" пепла достигали до 5 километров.
Аэропорт катании работает в обычном режиме
Утром 14 декабря Этна несколько успокоилась. Так что работа аэропорта катании нарушена не была.
Смотрите фото и видео с извержением вулкана:
Что известно о вулкане Этна
- Этна – самый высокий и наиболее активный вулкан Европы.
- Расположен на острове Сицилия, что в Италии.
- Высота – 3 359 метров.
- В 1981 году вокруг вулкана был создан национальный заповедник.
- Наиболее сильными были извержения в 2001 и 2015 годах.
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