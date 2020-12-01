На днях на индонезийском острове Лембата проснулся вулкан Левотоло. Он выбросил столб пепла на 4 километра в высоту.

Из-за активизации вулкана свои дома были вынуждены покинуть 4 628 человек. Об этом со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии пишет Xinhua.

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Всех эвакуированных переместили в 7 определенных пунктов.

Спасатели установили общественные кухни и центр оказания медицинской помощи, а также обеспечили эвакуированных питьевой водой,

– говорится в сообщении.

Правда, люди испытывают недостаток палаток, товаров для младенцев, масок, одеял, спального оборудования и другого снаряжения.

Вулкан Левотоло проснулся: видео

İndoneziyada Levotolo vulkanı püskürdü pic.twitter.com/XVt0U2UVdT — azevoice (@azevoice) November 29, 2020

volcán #Levotolo se despertó después de 8 años de hibernación. La columna de ceniza y humo se elevó a una altura de 4 kilómetros. Las autoridades indonesias han prohibido los vuelos en esta parte del país y han cerrado el aeropuerto local. pic.twitter.com/ApDvOBIDyG — #triangulaciondepiñera (@kinterano_2020) November 29, 2020

Индонезийский вулкан Левотоло на карте: