В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуировали тысячи людей: подробности
На днях на индонезийском острове Лембата проснулся вулкан Левотоло. Он выбросил столб пепла на 4 километра в высоту.
Из-за активизации вулкана свои дома были вынуждены покинуть 4 628 человек. Об этом со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии пишет Xinhua.
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Всех эвакуированных переместили в 7 определенных пунктов.
Спасатели установили общественные кухни и центр оказания медицинской помощи, а также обеспечили эвакуированных питьевой водой,
– говорится в сообщении.
Правда, люди испытывают недостаток палаток, товаров для младенцев, масок, одеял, спального оборудования и другого снаряжения.
Вулкан Левотоло проснулся: видео
Индонезийский вулкан Левотоло на карте:
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