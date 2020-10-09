Начальник управления ГСЧС на Полтавщине Владимир Салогуб пообщался со спасателем, который пострадал во время ликвидации масштабных лесных пожаров на Луганщине. Сейчас пострадавший постепенно выздоравливает и чувствует себя хорошо.

Об общении с пострадавшим спасателем Владимир Салогуб рассказал в своем фейсбуке.

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Приятные новости. Только что общался с нашим пострадавшим спасателем. Чувствует он себя хорошо, настроение оптимистичное, вера в собственные силы зашкаливает,

– рассказал руководитель полтавских спасателей.

По его словам, сам герой утверждает, что так легко сдаваться не будет. Поэтому можно твердо верить, что его сила воли, помноженная на упрямство, даст свои результаты.

"Скорейшего выздоровления тебе, дружище, и ждем возвращения в нашу большую "спасательную" семью", – пожелал Владимир Салогуб.