Мед не был бы таким уникальным, если бы не насекомые, которые его создают. Они являются первыми претендентами на потребления меда. Но нет, несколько раз в теплый сезон пасечники выгребают почти все добытое кропотливым трудом, а потому пчелам снова приходится летать сотни километров в поисках нектара.

Однако не всегда о них люди отзываются хорошо. Самые популярные мифы о пчелах собрал 24 канал в программе "Осторожно, миф".

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Миф 1. Трутни – дармоеды

Академик НАН Украины, почетный пасечник Украины Николай Ульянич отметил, что трутнями можно называть тех, кто только ест, но ничего не делают. Однако на самом деле трутни – очень важная часть улья.

Справка. Трутень – это пчелы мужского пола. Они является неотъемлемой частью пчелиной семьи, ведь без них не будет размножения. Они намного больше рабочих пчел.

"Действительно, трутни ничего не производят в отличие от рабочей пчелы. Однако трутень играет важную роль в системе размножения. Матке для оплодотворения требуется несколько трутней, даже до 10", – рассказал пасечник Дмитрий Ужасный.

Функция трутней – это продолжение пчелиного рода. Их пчелы выводят с огромным запасом, так как требуется гарантированное оплодотворения матки во время ее вылета.

Хозяйкой является пчелиная матка, но ее работа будет, я считаю, на 75% зависеть от трутня,

– заверил Ульянич.

Трутни, которые на английском, кстати, называются дронами, хоть и не приносят меда и не умеют жалить, на самом деле проживают благородную и драматическую судьбу: те, кому выпала честь оплодотворить "королеву", погибают от ампутации ценного мужского органа сразу после секса.

Если вообще убрать трутней из улья, семья будет хуже собирать мед и, весьма вероятно, что погибнет. Поэтому называть их иждивенцами по меньшей мере несправедливо.



Трутень / Фото pasika.pp.ua

Миф 2. Пчела жалит только один раз

Дмитрий Ужасный заметил, что любая пчела – это камикадзе. "Пчела по сравнению с осой является благородным воином-камикадзе, которая, защищая свой клан, нападает и погибает", – сказал он.

У нее жало такое с зубчиками. Когда она жалит, то уже не может вытащить,

– объяснил почетный пасечник Украины Василий Соломко.

После того, как жало отрывается от пчелы, то она живет еще примерно 40 минут. Интересным фактом является то, что пчелы могут жалить друг друга. Однако в этом случае они легко вынимают свое жало и остаются живы.

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Также пчелы сильно кусают млекопитающих. В частности, они не могут терпеть запах конского пота. "Первая пчела, которая жалит, выделяет феромон. Тогда другие пчелы на этот феромон реагируют и также накидываются (на млекопитающее – 24 канал)", – объяснил Ужасный.

Что известно о феромоне?

У феромона пчелиной атаки запах банана. Так что, любые продукты с этим запахом, да и сами фрукты на пасеку лучше не приносить. Более того, следует избегать любых резких ароматов. Не помешает и прикрыть рот и нос обычной медицинской маской, ведь пчелы распознают зоны выделения углекислого газа, поэтому целятся прямо в лицо.

Есть несколько народных методов, что делать, если ужалила пчела. Обычно прикладывают мяту или таблетку валидола.

Железные правила работы на пасеке – без похмелья. Если вы вечером выпили и утром у вас перегар – будьте готовы, что пчелы будут облипать на вашу сетку. Они остро реагируют на пары алкоголя, пот, духи, бензин,

– отметил ужасно.

Пасечник объяснил, что запах алкоголя мешает пчелам работать. "Они настроены на работу, а тут появляется источник непонятного запаха, который им мешает", – подчеркнул Ужасный.

Ульянич объяснил, что если дышать на пчелу парами алкоголя – она ​​разозлится. Также пчелы любят запах мелиссы, поэтому можно протереть руки прополисом.



Пчелы умирают после первого укуса / Фото sobitie.com.ua

Миф 3. Пчела узнает своего пасечника

Пасечники заверили, что пчела – не собака. Она, к сожалению, не может привыкать ни к человеку, ни животному. "Это все для них одинаково. Они будут атаковать", – подытожил эксперт Ужасный.

Пчелы все дикие. Домашних нет,

– сказал Василий Соломко.

Ученые, которые интересовались этим вопросом, провели ряд экспериментов, где предлагали пчелам различить людей по звукам, запахами и фото с разных ракурсов. Оказалось, что лучше всего насекомые узнают лица и различают их в течение 2 – 3 дней после встречи, но не дольше. Также их легко ввести в заблуждение, сменив одежду или шляпу.



Пчелы не привыкают к своему пасечнику / Фото khm.dcz.gov.ua

Миф 4. Пасечники ненавидят соседей-фермеров

Ужасный отметил, что взаимодействие соседей-фермеров – это как партии ОПЗЖ и "Европейская солидарность". "Войны песчаников и фермеров – это уже ни для кого не новость", – подытожил пасечник.

Последние 5 лет по всей Украине массово гибнут пчелы. Пасечники кричат, что злые фермеры отравляют поля пестицидами, а потому и вымирают пчелы. Фермеры говорят, что их поддерживает государство и они вынуждены покупать дешевые пестициды, чтобы удержаться в бизнесе.

Во многих странах мира фермеры наоборот платят пчеловодам за то, что они приезжают, некоторые привозят свои пасеки за 100 – 500 километров для того, чтобы опылить,

– сказал Ульянич.

Когда фермер хочет обрабатывать поля, то он должен предупредить об этом пчеловодов. Однако это также не всегда помогает, ведь пчела – это не собака. Пасечник не может ее закрыть в улье. Именно из-за этой войны часто происходят поджоги полей и тракторов.



В Украине массово гибнут пчелы / Фото bn24.biz.ua

О других мифы – смотрите в видео программы.