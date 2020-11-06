Компания Nissan Motors уже 11 лет выпускает купе Nissan 370Z. Это авто является настоящим долгожителем, когда большинство моделей являются актуальными не более чем 5 – 6 лет. Однако в компании решились заменить его.

Nissan Motors презентовала концепт под названием Nissan Z Proto. Подробнее об этом – в программе "Авто24" на 24 канале.

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Каковы характеристики авто

Представители компании покажут серийную версию уже в 2021 году. Новый спорткар Nissan Z унаследовал от 6 предыдущих поколений:

мотор V6;

механическую трансмиссию;

черты ретро стиля в дизайне.

Под капотом – V6 с двойным турбонаддувом, мощность которого составляет 400 сил.

Особенности Nissan Z Proto

Если говорить о пропорциях, новое купе похоже на предшественника. Впрочем, авто получило ярко-желтую перламутровую краску, как намек на первое поколение 240Z.



Nissan Z Proto / Скриншот из видео

Корму авто украшают фары, похожие на те, что были у 300ZX, а багажник – значок "Fairlady Z". Внутри Nissan Z Proto ретро стиля значительно меньше. Сразу за трехспицевым рулем расположена 12,3-дюймовая цифровая панель приборов.



Цифровая панель / Скриншот из видео

На центральной консоли размещен 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Над ним – 3 круглых индикатора на передней панели.

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В компании предполагают, что новинка будет находиться в одной ценовой категории с Toyota Supra. Это означает, что авто будет стоить около 40 тысяч долларов.

Новый Nissan Z Proto: смотрите видео

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Volkswagen Group сконцентрируется на разработке и выпуске электромобилей. Также компания избавится от всех марок, которые не соответствуют этой концепции и тех, которые в концерне называют "хобби-брендами". Это означает, что в ближайшее время концерн будет искать покупателей на марки Lamborghini, Bentley, Italdesign и Ducati.

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