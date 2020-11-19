Кандидат на пост мэра Днепра Загид Краснов считает инициативы, выдвинутые партией Демальянс здравыми и заслуживающими внимания и готов реализовывать их на посту городского головы.

Об этом кандидат в мэры Днепра написал на своей странице в Facebook.

"Я иду на выборы со своей программой, но готов к конструктивному сотрудничеству со всеми, кто ставит интересы города и его жителей превыше собственных амбиций", – заявил Загид Краснов.

В то же время один из членов Демальянса Василий Пидлужный на своей странице в соцсети конкретизировал, о чем именно идет речь. В списке 15 пунктов.

Среди них:

независимый аудит деятельности коммунальных предприятий и департаментов горсовета,

отстранение от выполнения обязанностей чиновников горсовета, которые фигурируют в уголовных производствах,

открытое, всенародное избрание нового состава Общественного совета при горсовете Днепра,

увеличение ассигнований на программу поддержки ОСББ

устранение «ручного режима» управления программой «Бюджет участия»,

возвращение старого порога прохождения петиций с 3000 до 1000 голосов,

пересмотр системы парковок в Днепре,

установление универсальных и прозрачных правил отведения земельных участков,

восстановить справедливость в системе местных сборов, чтобы они способствовали развитию малого и среднего бизнеса,

обеспечить прозрачность системы бюджетных закупок,

разработать систему развития города и улучшения состояния окружающей среды в областном центре,

введение в общественном транспорте единог билета.

Напомним, также недавно Загида Краснова на пост мэра Днепра поддержали партия "Батькивщина" и партия "Слуга Народа".