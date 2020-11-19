Я буду сотрудничать со всеми, кто хочет городу добра и процветания.
Кандидат на пост мэра Днепра Загид Краснов считает инициативы, выдвинутые партией Демальянс здравыми и заслуживающими внимания и готов реализовывать их на посту городского головы.
Об этом кандидат в мэры Днепра написал на своей странице в Facebook.
"Я иду на выборы со своей программой, но готов к конструктивному сотрудничеству со всеми, кто ставит интересы города и его жителей превыше собственных амбиций", – заявил Загид Краснов.
В то же время один из членов Демальянса Василий Пидлужный на своей странице в соцсети конкретизировал, о чем именно идет речь. В списке 15 пунктов.
Среди них:
- независимый аудит деятельности коммунальных предприятий и департаментов горсовета,
- отстранение от выполнения обязанностей чиновников горсовета, которые фигурируют в уголовных производствах,
- открытое, всенародное избрание нового состава Общественного совета при горсовете Днепра,
- увеличение ассигнований на программу поддержки ОСББ
- устранение «ручного режима» управления программой «Бюджет участия»,
- возвращение старого порога прохождения петиций с 3000 до 1000 голосов,
- пересмотр системы парковок в Днепре,
- установление универсальных и прозрачных правил отведения земельных участков,
- восстановить справедливость в системе местных сборов, чтобы они способствовали развитию малого и среднего бизнеса,
- обеспечить прозрачность системы бюджетных закупок,
- разработать систему развития города и улучшения состояния окружающей среды в областном центре,
- введение в общественном транспорте единог билета.
Напомним, также недавно Загида Краснова на пост мэра Днепра поддержали партия "Батькивщина" и партия "Слуга Народа".
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