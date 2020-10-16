Украина не будет менять Конституцию ради федерализации. Также никаких выборов на оккупированных территориях не будет, пока Киев не получит контроль над украинско-российской границей.

Есть красные линии, которые Украина не перейдет

Такую позицию действующей власти вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников обнародовал во время прямого включения Вашингтон – Киев. Об этом сообщает Укринформ.

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Есть определенные красные линии, которые мы ни в коем случае не перейдем, и мы точно знаем, что это понятно и обществу, и правительству, и большинству Верховной Рады и Президенту – и здесь, мне кажется, существует общественное согласие,

– заявил Резников.

Также украинская сторона настаивает, что выборы на оккупированных территориях не могут состояться до установления контроля над границей. Хотя в Минских соглашениях прописано кое-что другое.

"Там написано, что получение контроля над границей должно состояться на второй день после выборов. Но сегодня все экспертные заключения любых военных конфликтов говорят, что в случае отсутствия контроля над границей со стороны правительства всегда будет повторения вооруженной эскалации на этих территориях", – отметил Резников.

Минские соглашения подписывали под давлением

Причина таких разногласий в том, отмечает чиновник, что минские соглашения подписывались в очень сложной политической ситуации и под давлением.

Я бы сказал, что под дулом у виска, если учитывать ситуацию в Дебальцево, потенциальной потери жизни украинских бойцов. Поэтому понятно, что политическое руководство страны было в сложной ситуации, и надо было пойти на такие договоренности,

– отметил чиновник.

Именно из-за такой противоречивости в договоренностях Резников и настаивает, что сделки следует пересмотреть. С этим вроде бы согласны и западные партнеры, в частности – Германия.