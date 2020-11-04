Нацгвардеец Виталий Маркив вернулся домой после 3 лет заключения в Италии. Военный признается, что видит свое будущее только в Украине.

Маркив планирует продолжать свою военную карьеру и защищать Украину. Об этом он заявил в интервью "Радио Свободе".

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Это такие вещи (планы на будущее – 24 канал), о которых надо тщательно думать. Я действующий военнослужащий Украины. Моя жена видела огонь в моих глазах, когда я каждый день собирался на службу, потому что я горжусь тем, чем занимаюсь, я горжусь тем, что могу носить военную форму,

– подчеркнул Марков.

В то же время нацгвардеец заявил, что сейчас хочет провести как можно больше времени со своей женой, ведь они не виделись 3 года.

"Главным моим планом является наконец провести время с женой. Планы на будущее – пока семья и семья", – отметил Маркив.

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