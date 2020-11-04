Я – действующий военнослужащий Украины, – Маркив о планах на будущее
Нацгвардеец Виталий Маркив вернулся домой после 3 лет заключения в Италии. Военный признается, что видит свое будущее только в Украине.
Маркив планирует продолжать свою военную карьеру и защищать Украину. Об этом он заявил в интервью "Радио Свободе".
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Это такие вещи (планы на будущее – 24 канал), о которых надо тщательно думать. Я действующий военнослужащий Украины. Моя жена видела огонь в моих глазах, когда я каждый день собирался на службу, потому что я горжусь тем, чем занимаюсь, я горжусь тем, что могу носить военную форму,
– подчеркнул Марков.
В то же время нацгвардеец заявил, что сейчас хочет провести как можно больше времени со своей женой, ведь они не виделись 3 года.
"Главным моим планом является наконец провести время с женой. Планы на будущее – пока семья и семья", – отметил Маркив.
Дело Виталия Маркива: что известно
- Украинского военного задержали в 2017 году во время его визита в Италию. Туда Марков прилетел, чтобы встретиться с мамой.
- Нацгвардейца осудили за убийство итальянского корреспондента Андреа Роккелли и его переводчика в 2014 году под Славянском.
- Прямых доказательств вины Маркива итальянские правоохранители привести не смогли. Однако в 2019 году Маркива приговорили к 24 годам заключения. Наказание он должен был отбывать вместе с теми, кого судили за особо тяжкие преступления.
- К счастью, 3 ноября 2020 года апелляционный суд в Милане оправдал Маркива.
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