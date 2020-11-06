Действующий президент США Дональд Трамп 5 ноября выступил в Белом доме перед журналистами. Он заявил, что республиканцы удержали сенат и не проиграли ни одного места в палате представителей. Выборы же президента Трамп, по его же словам, "легко выиграл".

"Мы удержали сенат, хотя нам нужно было защищать вдвое больше мест, чем демократам", – сказал Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме 5 ноября. Об этом рассказал Интерфакс .

Тем временем Байден также заявил о своей неизбежной победе

По выборам президента: если посчитать "законные голоса", то Трамп "легко выиграл" гонку, как он сам говорит.

Я уже получил решительные победы во многих критически важных штатах, среди которых и значительные победы. Если подсчитать законные голоса, то я легко выиграл,

– сказал Трамп.

И добавил, что демократы сейчас просто пытаются "украсть выборы", ведь есть много "незаконных голосов".

Основные тезисы из обращения Трампа 5 ноября

Если считать только законные голоса, то Трамп легко выиграет выборы с историческим рекордом.

Республиканцы сохранили контроль за Сенатом и не потеряли ни одного места в палате представителей.

Однако республиканцам запретили доступ к наблюдению за подсчетом голосов во многих спорных штатах.

В спорной Пенсильвании работает целая "коррупционная машина демократов".

И вообще, демократы пытаются "украсть выборы", совершая "коррупцию и мошенничества".

Завершив выступление, Трамп проигнорировал вопросы журналистов и сразу ушел.