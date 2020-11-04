Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что после начала подсчета бюллетеней, поступивших по почте, он потерял поддержку в ключевых штатах. Лидерство его оппонента Джо Байдена кажется действующему главе США "очень странным".

Что сказал Трамп

В США уже известны официальные результаты выборов в 41 штате. Согласно им, большую поддержку избирателей получил кандидат от демократов Джо Байден. В то же время Трамп выразил удивление лидерству своего оппонента. Об этом американский лидер написал на странице в твиттере.

Интересно Выборы президента США: известны результаты в большинстве штатов

Вчера вечером я лидировал, часто твердо, во многих ключевых штатах. Затем, один за другим, они начали волшебным образом исчезать, когда начали подсчитывать неожиданные кучи бюллетеней,

– написал Трамп.

Трамп о голосовании по почте

В США из-за пандемии коронавируса люди могли отдать свой голос на выборах по почте. Трамп выступал против такого способа волеизъявления. По его словам, голосование по почте может привести к сфальсифицированным результатам выборов.

Что известно о первых результатах выборов США

Последним ключевым штатом, где Байден с небольшим перевесом обошел Трампа, стал Мичиган. До этого демократ уже перехватил лидерство в Висконсине.

Согласно первым официальным результатам, на президентских выборах в США Байден получил 224 голоса, а Трамп – 213.

Заметим, явка на президентских выборах в США 2020 стала самой высокой за последние 120 лет. По состоянию на утро 4 ноября проголосовали 66,9% избирателей. Подробнее о голосовании в США – читайте здесь.