Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уверена, что белорусам удастся отстоять свое будущее. Она не переживает, что с объявленным ею ультиматумом ничего не получится.

По мнению политика, это не ослабит позицию народа и его волю. Об этом Светлана Тихановская рассказала в интервью проекту "А поговорить?".

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Я всего лишь озвучила то, чего просит народ. Я и так слишком долго все сглаживала. Это был посыл от людей, ведь, сколько можно же? Я знаю, что белорусы этого хотят. Мы боремся.

- подчеркнула она.

Оппозиционер добавила, что с августа у людей было время организоваться. Она добавила, что не уверена, что все выйдут на забастовку или что Лукашенко сразу выполнит требования, но она верит в изменения.

"Я не уверена, но я верю. У нас все основано на самоорганизации. Люди все делают сами. Каждый из нас несет ответственность за изменения, которые все ждут. Если воля сильная – то все получится. Произойти может разное. Как бы ни было – мы будем бороться", – добавила она.

О каком ультиматуме идет речь?

Светлана Тихановская 13 октября объявила ультиматум режиму Лукашенко. До 25 октября пока еще действующая власть Беларуси должна выполнить ряд требований, ведь в обратном случае – вся страна мирно выйдет на улицы с Народным ультиматумом. Тихановская пригрозила тем, что с 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокирование всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

Чего требует Тихановская:

Лукашенко должен объявить об уходе.

Насилие на улицах должно остановиться полностью.

Всех политзаключенных следует освободить.

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