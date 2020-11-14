Президент Владимир Зеленский, который болеет коронавирусом, опроверг слухи о стоимости его лечения. Он утверждает, что находится в "Феофании" на общих условиях, как и другие пациенты.

Глава государства поблагодарил оппонентов за фейки о его дорогостоящем лечении. Об этом Зеленский заявил в своем влоге, обнародованном в телеграм-канале.

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По словам президента, это подняло ему настроение.

Конечно, все это бред, я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты. Вместе с ними мы ждем от вас новой веселой лжи,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме этого, политик отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.

Смотрите влог Зеленского из "Феофании":

Лечение Зеленского в "Феофании": что известно