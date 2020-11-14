Я нахожусь в "Феофании" на общих условиях, как другие пациенты, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский, который болеет коронавирусом, опроверг слухи о стоимости его лечения. Он утверждает, что находится в "Феофании" на общих условиях, как и другие пациенты.
Глава государства поблагодарил оппонентов за фейки о его дорогостоящем лечении. Об этом Зеленский заявил в своем влоге, обнародованном в телеграм-канале.
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По словам президента, это подняло ему настроение.
Конечно, все это бред, я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты. Вместе с ними мы ждем от вас новой веселой лжи,
– подчеркнул Зеленский.
Кроме этого, политик отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать дистанционно.
Смотрите влог Зеленского из "Феофании":
Лечение Зеленского в "Феофании": что известно
- Зеленский 9 ноября заявил, что заболел COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что политика госпитализировали на лечение в "Феофанию".
- Позже в сети появилась информация о том, что лечение президента обходится в "заоблачные" суммы.
- Однако советник главы ОП Михаил Подоляк опроверг эти слухи. Он отметил, что стоимость одного дня пребывания Зеленского в клинике "Феофания" составляет 7,8 тысячи гривен. Это стандартный "лечебный пакет".
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