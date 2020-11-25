Министр культуры и информационной политики ранее высказался за введение локдауна на новогодние праздники. Впоследствии Александр Ткаченко отметил, что это его личная позиция, учитывая нынешнюю ситуацию с COVID-19.

Ограничения нужны, – Ткаченко

Ткаченко подчеркнул – о введении локдауна следует предупредить заранее. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала 1+1, передает 24 канал.

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Я не похититель Рождества. Это моя точка зрения, которая возникла из дискуссии по поводу карантина выходного дня. В определенной степени ограничения нам нужны, потому что есть высокие цифры заболевания,

– сказал министр.

Введение жестких ограничений надо запланировать, чтобы к нему были готовы креативная индустрия, сфера культуры, а также главное – малый и средний бизнес.

Ткаченко поддержал мнение Милованова

Ткаченко сообщал, что локдаун на новогодние праздники должен продолжаться около 2 недель. Ранее похожее мнение высказал и внештатный советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов. Правда, сроки он название несколько иные – три – четыре недели.

Какова ситуация с карантином в Украине? Правительство приняло решение вернуться от адаптивному к общегосударственному карантину. Также ввели карантин выходного дня, который продлится с 14 по 30 ноября.

В Минздраве заявили, что к жесткому карантину Украина может вернуться, если Правительство приняло решение вернуться от адаптивному к общегосударственному карантину. Также ввели карантин выходного дня, который продлится с 14 по 30 ноября.В Минздраве заявили, что к жесткому карантину Украина может вернуться, если за сутки коронавирус будут выявлять у 30 тысяч человек.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала