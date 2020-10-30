Я не услышал от послов G7, что они не уважают решение КСУ, – Тупицкий
Александр Тупицкий заявил, что не слышал от послов "Большой семерки", что они не уважают решение Конституционного Суда. Ранее представители G7 выразили свою встревоженность относительно ситуации в Украине и предостерегли ее от возвращения в прошлое.
Глава КСУ Александр Тупицкий на брифинге в Киеве прокомментировал результаты встречи с послами G7, пишет 24 канал.
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Я не услышал от послов "Большой семерки", что они не уважают решение КСУ,
– отметил Тупицкий.
Он добавил, что послы также согласились с тем, что законодательство в Украине должно быть конституционным.
Глава Конституционного суда рассказал о позиции G7: смотрите видео
Что ранее заявляли послы G7
После решения Конституционного Суда о признании неконституционными отдельных положений закона о предотвращении коррупции послы заявили, что встревожены такими новостями. Они предостерегли Украину от возвращения в прошлое и отката антикоррупционных реформ. Больше об этом по ссылке.
Скандальное решение КСУ: последние новости
- Ранее КСУ признал неконституционным наказание за ложную информацию в декларациях, а НАПК заблокировало доступ к реестру.
- Впоследствии Владимир Зеленский созвал СНБО и заседание правительства, на котором распорядились восстановить свободный доступ к е-декларациям.
- Кроме того, президент подал в Раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству".
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