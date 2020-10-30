Александр Тупицкий заявил, что не слышал от послов "Большой семерки", что они не уважают решение Конституционного Суда. Ранее представители G7 выразили свою встревоженность относительно ситуации в Украине и предостерегли ее от возвращения в прошлое.

Глава КСУ Александр Тупицкий на брифинге в Киеве прокомментировал результаты встречи с послами G7, пишет 24 канал.

Читайте также Говорить есть о чем: глава КСУ Тупицкий хочет встретиться с Зеленским из-за давления на суд

Я не услышал от послов "Большой семерки", что они не уважают решение КСУ,

– отметил Тупицкий.

Он добавил, что послы также согласились с тем, что законодательство в Украине должно быть конституционным.

Глава Конституционного суда рассказал о позиции G7: смотрите видео